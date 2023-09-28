غوغل فلايت google Flights تمنحك مزايا رائعة لشراء تذاكر طيران بأسعار مخفضة

وطن – طورت منصة رحلات “غوغل فلايت” google Flights منصتها لتقديم معلومات جديدة تهدف لمساعدتك في اتخاذ قرارات مدروسة عند حجز تذاكر الطيران.

وقامت المنصة بتطوير ميزات جديدة تساعدك في العثور على أفضل عروض الطيران، واتخاذ القرارات الصائبة وإتاحة تجربة سفر ممتازة وناجحة.

ونتناول تفاصيل الميزات التي توفرها المنصة لأجل الحفاظ على المال أثناء حجز تذاكر الطيران لاسيما وأن تلك العملية باتت مكلفة قليلاً ومعقدة للعثور على العروض المناسبة.

مزايا غوغل فلايت google Flights

وعندما تحتاج للأسعار المثلى وتوقيت الحجز تبدو المهمة أصعب لاتخاذ العرض الأفضل، وهنا يأتي دور غوغل فلايت google Flights للمساعدة على اختيار الأنسب حسبما رصدته وطن.

تقدم المنصة مساعدة وإجابات مفصلة عن تساؤلاتك المرتبطة بحجز التذاكر مثلاً إذا كان من الأفضل حجز تذكرتك الآن أو الانتظار لوقت آخر وإرشادك للتوقيت المثالي للحجز.

يتم حجز تذاكر الطيران في غوغل فلايت بناءً على التواريخ والوجهة المختارة مع ميزة تتبع الأسعار وإعطاؤك تنبيهات تلقائية عندما ينخفض سعر تذكرة الطيران التي تهمك.

ويمكن التعرف على التطبيق عبر الرابط التالي: غوغل فلايت google Flights.

ميزة لا تخطر على البال لحجز تذاكر الطيران

ويمكنك أيضاً تفعيل ميزة مهمة جداً شارة ضمان السعر في حال القلق من انخفاض سعر تذكرة الطيران بعد الحجز حيث تسترد الفرق بين السعرين لتعزز الثقة في قرار حجزك.

تستطيع مراجعة منصات أخرى مشابهة لغوغل فلايت للتأكد من تلك المزايا المهمة والاقتصادية مثل Momondo وKayak و Skyscanner.

تبحث تلك التطبيقات عن ميزات مفيدة لك عند التخطيط لرحلتك وتقدم لك أفضل العروض والأسعار وفق ما رصدته وطن عن موقع “Digital Trends“.

ولجعل عمليات البحث والاختيار أسهل وأكثر سلاسة قامت منصة رحلات جوجل google Flights بتحسين واجهة المستخدم وفيها يمكن تصفية النتائج بناءً على عوامل مثل عدد التوقفات ومدة الرحلة ووقت الإقلاع.

بالإضافة إلى ذلك يوفر التطبيق إشعارات إلى التطبيق أو البريد الإلكتروني لتذكيرك بالعروض مع فلاتر ترتبط بالعثور على تذاكر محددة وفيما إذا جرى هناك أي تغيير بالسعر.

يقدم لك التطبيق أيضاً كل ما يهمك من تفاصيل حول المعالم السياحية والأنشطة وحالة الطقس للتخطيط إلى رحلتك بشكل أفضل.