غانم المفتاح يكشف سر طوافه أثناء العمرة على يده وليس بكرسي متحرك رغم الخطر (فيديو)

وطن– تصدر الشاب القطري غانم المفتاح ، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أداءه مناسك العمرة.

ونشر غانم المفتاح، عدة فيديوهات له أثناء صلاته في الحرم المكي، وتقبيله الحجر الأسود بمساعدة حرس الحرم.

وحرص غانم المفتاح على أن يقوم بالطواف والسعي على يديه، بين الصفا والمروة، دون استخدام كرسي متحرك.

استحيت من الله

ورد المؤثر القطري على تساؤلات متابعيه حول السبب، قائلا: “استحيت من الله ان عندي يدين قويتين واستخدم كرسي متحرك للطواف”.

وتابع: “أجمل شعور لما لمست كفي، أرض الحرم الطاهر.. قشعر كل جسمي كأنه كهربا دخلت فيه وقوة سرت في عروقي”.

وأردف غانم: “كنت قريب من أرضه وروحي في السما.. شعور جميل ما أقدر أوصفه.. حسيت نفسي أني أطول الطوافين قامة مع صغر جسمي.. حسيت جسمي اكتمل”.

لم أخف

وتحدث غانم عن شعوره بالأمان، وقال:” فقدت إحساسي بالبشر، ما كنت أشوف حد.. كأني أطوف حول الكعبة بنفسي.. كنت مطمئن ما كنت خايف من حد يدهسني لأني كنت في حماية رب العالمين. ثم أمن الحرم اللي ما قصروا معاي”.

وتابع: “دعيت ربي وشكرته وحمدته على قوة يدي. وعلى كل النعم الظاهرة والباطنة اللي أنعمها علي”.

وختم: “أتمنى أكون قدرت أوصلكم سبب طوافي بيدي، وسلامتكم”.

في ضيافة الأمير

كما نشر المشهور القطري لقطات من استضافة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز. وعلق: “في ضيافة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة”.

وتابع: ” أكثر من ٣٥ عامًا وسمو الأمير يخدم قضية الإعاقة ويدافع عنها الله يجزيه كل خير ويبارك في جهوده الطيبة”.

في ضيافة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة

اكثر من ٣٥ عاما وسمو الأمير يخدم قضية الإعاقة ويدافع عنها الله يجزيه كل خير ويبارك في جهوده الطيبه

منذ غادرنا قطر متجهين لأداء العمرة… pic.twitter.com/0mzfjGaAvN — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) September 27, 2023

ولم تكن تلك المرة الأولى لغانم المفتاح التي يؤدي فيها العمرة، إذْ يحرص الشاب على السفر لأداء العمرة كل فترة ويشارك متابعيه لقطات من رحلته المميزة.