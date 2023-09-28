عالم رياضيات كبير يحذر: العالم معرض لخطر الفناء بسبب هؤلاء الرجال الخمسة.. هل بينهم عربي؟

وطن- حذر الخبير وعالم الرياضيات الأمريكي إريك وينشتاين من أن الحرب في أوكرانيا جعلت العالم أقرب إلى حرب نووية أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية.

وأوضح عالم الرياضيات والمالي إريك وينشتاين إن معظم الناس لا يأخذون التهديد على محمل الجد بما فيه الكفاية، على الرغم من أن الخطر الحالي لنشوب صراع نووي يتراوح بين 1% و5%.

وقال: “الشيء الوحيد الذي تعلمته هو أنه إذا لم تتجاوز الاحتمالات 50%، فإن نسبة كبيرة من السكان تعتقد أن ذلك غير مرجح.. إنهم لا وزن لهم ضد ما نتحدث عنه”.

وكشف “وينشتاين” الذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد قبل أن يدير ظهره للأوساط الأكاديمية، إن العالم الذي نعرفه معرض لخطر المحو من خلال اختيارات من اعتبرهم خمسة من البشر غير متميزين نسبيا؛ وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وأخيرا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

لا إدراك لحجم الدمار

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه في عام 2019، اقترح إريك ينشتاين عرضًا عامًا للقنبلة الاندماجية، لأن معظم الناس لم يدركوا حجم الدمار الذي يمكن أن تسببه الأسلحة الحديثة.

وقال لمذيع البث الصوتي بريان كيتنغ : “كنت أدعو إلى العودة إلى التجارب النووية الجوية النادرة فوق الأرض”.

لا أحد من البشر العاديين يعي ما يحدث

وأضاف: “لا أعتقد أن البشر – في غيابهم – سوف يقومون بالفعل بحساب ما نتحدث عنه”، مشيرا إلى أن البشرية وصلت إلى نقطة تحول في منتصف الخمسينيات، عندما تعلمنا في غضون بضع سنوات كيفية التلاعب بأسرار الذرة وبنية الحمض النووي”.

وأكد على أن “هذه الابتكارات جعلت البشر قادرين على الانقراض، بمجرد العبث بالقوة التي لا نعرف كيفية السيطرة عليها. لافتا إلى أنه ورغم أن ذلك أدى إلى بعض المخاوف القصيرة الأمد بشأن خطر الإبادة النووية، فإن أغلب الناس في هذه الأيام سمحوا لأنفسهم بأن يتشتتوا بسبب الوتيرة المتسارعة للحياة الحديثة”.

السير نحو “هرمجدون”

وقال: “إننا نسير ونحن نيام نحو هرمجدون نووي”.

وتابع: “إننا نجري مناقشات غير ذات صلة”، مضيفاً أن “معظم الناس ينظرون إلى الحرب في أوكرانيا على أنها شيء مثل مسلسل تلفزيوني وليس كتهديد بإنهاء العالم طالما أنها تبدو وكأنها قتال من منزل إلى منزل وطالما أن زيلينسكي متألق”.

وشدد إريك وينشتاين على أن الحرب في أوكرانيا أكثر فتكاً مما توحي به تقارير وسائل الإعلام: “لقد انهار نظام الحرب العالمية الثانية الآن..إن غزو روسيا لأوكرانيا لم يسبق له مثيل في القرن الحادي والعشرين، ولكنه سابق بشكل جيد للغاية في القرن العشرين.”

واختتم قائلا: “إن الشيء الذي كان يجمع كل شيء معًا قد تحطم الآن ونحن نعيش شيئًا يشبه أزمة الصواريخ الكوبية.