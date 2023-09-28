تفاصيل مثيرة عن أول جلسة محاكمة للفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن (فيديو)

وطن – تصدر اسم الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن منصات التواصل الاجتماعي بعد أزمتها الأخيرة التي تسببت فيها بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، بحادث سير مروع عرف إعلامياً بحادث الفاشينستا.

وقضت ‏محكمة الجنح بالكويت، باستمرار حبس المتهمة مع توجيه عشر تهم إليها وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. بحسب حساب المجلس على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وأوضح المحامي الكويتي مشاري الطويل محامي دفاع المصاب يوسف المطيري في حادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن تفاصيل مثيرة عن أول جلسة محاكمة.

محاكمة فاطمة المؤمن

وذكر مشاري عن محاكمة الفاشينستا: “حضرنا اليوم ممثلين عن المصاب يوسف المطيري في حادثة الفاشينستا. وادعينا مدنيا بالتعويض المؤقت 5001 وطلبنا من المحكمة أجلا لسداد الرسم ولتصوير الملف”.

فيديو/ المحكمه تُوجه 10 تهم للفاشينيستا وتقرر استمرار حبس في قضية الحادث المروري، وحددت جلسة 11-10-2023 للمرافعة وسداد رسم الدعوى المدنية.@MSTAWEEL pic.twitter.com/CLHCLQQcvY — المجلس (@Almajlliss) September 27, 2023

ونوه الطويل إلى أن المحكمة واجهت المتهمة بالعديد من التهم أهمها تجاوز إشارة حمراء والقيادة بحالة سكر والسرعة فوق المحددة.

وصرح المحامي الكويتي بأن كل ما تم تداوله الأيام الماضية لإثارة الرأي العام ومحاولة توجيهه بأي شكل من الأشكال هو مجرد شائعات وادعاءات تعليقا على الشائعات المتداولة بشأن القضية.

وأشار إلى أن ملف القضية في الأيام الماضية كان بحوزة المحكمة ولم يتحصل أي شخص على نسخة أو معلومات. مشددا على أن ما يتم تداوله من شائعات محاولة لتوجيه الرأي العام.

وكانت شقيقة فاطمة، المحامية مريم المؤمن، قد ادعت أن القضية لا يوجد فيها أي مخدرات. سواء تعاطياً أو حيازة.

تهم الفاشينستا الكويتية

ووجهت الأجهزة الأمنية في الكويت لـ “فاطمة المؤمن” 10 تهم وهي “القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة. تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

كما شملت تهم فاطمة المؤمن قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول. قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة. التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير. إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

يذكر أن القاضي الأسبق في قضية الفاشينستا كان قد تنحى لتكشف الإعلامية مي العيدان في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام سبب تنحيه عن نظر القضية.

وأشارت مي العيدان إلى أن تنحي القاضي جاء بسبب صلة قرابة بينه وبين أحد الضحايا قائلة: “في أولى جلسات محاكمة الفاشينيستا فاطمة المؤمن، الخاصة بـالحادثة التي تسببت فيه. يتنحى القاضي عن قضيته لأنه يقرب لأحد الضحايا”.