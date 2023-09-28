تصرف حكم سعودي في مباراة الفيحاء والرياض عند رفع أذان العشاء (فيديو)

وطن- أوقف الحكم السعودي محمد الحربي مباراة الفيحاء والرياض، في منافسات دور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين (كأس الملك)، عند سماعه رفع أذان صلاة العشاء في العاصمة السعودية (الرياض).

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحكم مباراة الفيحاء والرياض، وهو يطلق صافرته داخل أرضية ملعب ( استاد الأمير فيصل بن فهد)، لإيقاف اللقاء للحظات بعد سماعه رفع أذان صلاة العشاء، الثلاثاء.

حكم مباراة الفيحاء والرياض في كأس الملك

كما وأشاد النشطاء والمتابعين عبر منصات مواقع التواصل، بالتصرف الذي قام به الحكم السعودي محمد الحربي الذي أدار لقاء الفيحاء أمام الرياض في منافسات كأس خادم الحرمين الشرفين (كأس الملك).

وتمكن فريق الفيحاء في حجز بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ال16 على حساب منافسه الرياض، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وسجل هدفي الفيحاء داخل مرمى شباك الرياض، اللاعب مالك العبد المنعم في الدقيقة ال19 وال45+3.

فيما أحرز الرياض الهدف الوحيد للفريق في المباراة، اللاعب إبراهيم ندونغ في الدقيقة ال16.

كما وشهدت مباراة الفيحاء والرياض في كأس الملك السعودي 2023-2024، تفوق الرياض رغم خسارته على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة ب9 تسديدات، والاستحواذ بنسبة 59%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الفيحاء برصيد 6 تسديدات، كما وجاءت الاستحواذ على الكرة بنسبة 41%.

مباراة الفيحاء في الدوري السعودي روشن

وفي سياق آخر، سيلتقي فريق الفيحاء في المواجهة الصعبة القادمة أمام الاتحاد السعودي، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة ال8 من الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق الفيحاء المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 9 نقاط، كما وبفارق كبير عن حامل اللقب الاتحاد المتصدر برصيد 18 نقطة للموسم الجاري.