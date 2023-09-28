بريتني سبيرز تقطع جسدها بسكاكين المطبخ أثناء رقصها شبه عارية لمتابعيها (شاهد)

وطن- شوهدت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز وهي ترتدي ضمادات جروح بعد أن شاركت مقطع فيديو مثير للقلق وهي ترقص بالبيكيني بالسكاكين.

وتركت مغنية البوب المعجبين يشعرون بالقلق على صحتها من خلال مقطع فيديو سابق، حيث قامت بتحريك وهز فخذيها بسكاكين ضخمة في كلتا يديها.

كما نشرت بريتني سبيرز مقطع فيديو آخر أظهرها وهي ترتدي نفس الزي من مقطع الفيديو السابق الخاص بها ، مرتدية قطعة علوية صغيرة منقطة وفي الأسفل بيكيني أبيض – ولكن دون أن تحمل سكاكين.

و ظهرت المغنية البالغة من العمر 41 عامًا وهي تضع ضمادة بيضاء على ذراعها، فيما ظهرت جروح في أعلى فخذها وأسفل ظهرها.

وزعمت بريتني أن السكاكين التي شوهدت في المقطع السابق كانت مزيفة، على الرغم من أنه كان من الممكن سماع صوت صراخها في أوقات مختلفة.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنه عندما تم إطلاق سراحها من الوصاية عليها ، كان هناك عدد من توصيات السلامة المقدمة لضمان سلامتها، بما في ذلك إبعاد السكاكين عنها.

تحتفظ بالسكاكين للحماية

وقال أحد المطلعين أن بريتني تحتفظ بأشياء حادة، مثل السكاكين، في جميع أنحاء المنزل، بما في ذلك في غرفة نومها.

وبحسب ما ورد فإنها تحتفظ بهم كشكل من أشكال الحماية، لأنها تخشى أن يتم إيداعها في المؤسسات مرة أخرى.

ليست سكاكين حقيقية!

يشار إلى أنها في مقطعها الذي شاركته، الاثنين، ظهرت برتني سبيرز وهي ترقص وهي تحمل سكاكين مطبخ ضخمة، حيث استخدمتها لتقطع الهواء أثناء تحركها.

وأخبرت بريتني سبيرز معجبيها أنها تتطلع إلى عيد الهالوين في هذا المنشور.

وكتبت بريتني في التعليق: “لقد بدأت اللعب بالسكاكين في المطبخ اليوم !!! لا تقلقوا فهي ليست سكاكين حقيقية !!! الهالوين قريب !!!”

سبب انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

وجاء نشر بريتني سبيرز لمقطعها الساخن في الوقت الذي بدأت فيه معركة طلاق مع زوجها المنفصل عنها سام أصغري.

وصرح أحد المطلعين لصحيفة “ذا صن” أن الزوجين خاضا سلسلة من المعارك الساخنة في الأيام الأخيرة من زواجهما.

ويقال أيضًا أن سام قد شعر بالإحباط بسبب ميل زوجته إلى التعري على الإنترنت، ونشر لقطات شبه عارية للملايين من متابعيها.