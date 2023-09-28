النصر يصطدم بالاتفاق.. نتائج قرعة كأس الملك السعودي دور16

وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس الملك السعودي دور16، عن مواجهة كبيرة وقوية بين النصر والاتفاق في منافسات هذا الدور، بعد إجرائها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس.

وسيواجه الهلال نظيره الحزم في منافسات كأس الملك السعودي دور 16، والأهلي سيلتقي أمام أبها والاتحاد ضد الفيحاء، كما وقع الشباب أمام الفتح في مواجهة قوية ومثيرة مرتقبة بين كلا الفريقين.

نتائج قرعة كأس الملك السعودي دور16

وضمت قرعة كأس الملك السعودي دور ال16، الفرق التي حسمت تأهلها من دور ال32، وهم الاتحاد والهلال والنصر والأهلي والشباب والاتفاق والتعاون والحزم والفيصلي والفتح والخليج وأبها والوحدة وضمك والنجمة والفيحاء.

إلى المرحلة المُقبلة ⏭️ 16 فريقًا في الدور ثمن النهائي 🤩 كونوا معنا بعد قليل في القرعة عبر: @ssc_sports 🖥️#أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/2Ds8yF0UVi — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 27, 2023

كما وجاءت مواجهات قرعة كأس الملك السعودي 2023-2024 من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، على النحو الآتي:

النصر X الاتفاق.

الاتحاد X الفيحاء.

ضمك X الخليج

الشباب X الفتح

الهلال X الحزم

أبها X الأهلي

الفيصلي X النجمة

الوحدة X التعاون

مواعيد مباريات كأس الملك السعودي دور16

وستنطلق منافسات دور16 من بطولة كأس الملك السعودي 2023-2024، خلال الفترة ما بين 30-31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

يذكر بأن فريق الهلال السعودي قد توج بالنسخة الماضية لبطولة كأس الملك السعودي، ولا يزال فريق الأهلي السعودي يتربع على عرش الأكثر المتوجين بهذه البطولة برصيد 13 لقباً حتى الآن.