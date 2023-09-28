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    رياضة

    النصر يصطدم بالاتفاق.. نتائج قرعة كأس الملك السعودي دور16

    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    مباراة الاتفاق والنصر
    مواجهة النصر والاتفاق في كأس الملك السعودي دور16

    وطن- أسفرت نتائج  قرعة كأس الملك السعودي دور16، عن مواجهة كبيرة وقوية بين النصر والاتفاق في منافسات هذا الدور، بعد إجرائها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس.

    وسيواجه الهلال نظيره الحزم في منافسات كأس الملك السعودي دور 16، والأهلي سيلتقي أمام أبها والاتحاد ضد الفيحاء، كما وقع الشباب أمام الفتح في مواجهة قوية ومثيرة مرتقبة بين كلا الفريقين.

    نتائج قرعة كأس الملك السعودي دور16

    وضمت قرعة كأس الملك السعودي دور ال16، الفرق التي حسمت تأهلها من دور ال32، وهم الاتحاد والهلال والنصر والأهلي والشباب والاتفاق والتعاون والحزم والفيصلي والفتح والخليج وأبها والوحدة وضمك والنجمة والفيحاء.

    كما وجاءت مواجهات قرعة كأس الملك السعودي 2023-2024 من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، على النحو الآتي:

    النصر X الاتفاق.

    الاتحاد X الفيحاء.

    ضمك X الخليج

    الشباب X الفتح

    كأس الملك السعودي دور16
    نتائج قرعة كأس الملك السعودي دور 16

    الهلال X الحزم

    أبها X الأهلي

    الفيصلي X النجمة

    الوحدة X التعاون

    مواعيد مباريات كأس الملك السعودي دور16

    وستنطلق منافسات دور16 من بطولة كأس الملك السعودي 2023-2024، خلال الفترة ما بين 30-31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

    كأس الملك السعودي دور16
    الفرق المتأهلة إلى كأس الملك السعودي دور 16

    يذكر بأن فريق الهلال السعودي قد توج بالنسخة الماضية لبطولة كأس الملك السعودي، ولا يزال فريق الأهلي السعودي يتربع على عرش الأكثر المتوجين بهذه البطولة برصيد 13 لقباً حتى الآن.

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