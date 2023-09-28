إليسا بقميص النوم مكايدة في شركة الإنتاج التي حذفت أغنيتها! (فيديو)

وطن- تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لانتقادات بسبب ظهورها الجريء بقميص النوم على أنغام أغنية “العقد” التي أصدرتها مؤخراً.

ونشرت إليسا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، وهي ترتدي قميص نوم أسود من الساتان، بصدر مكشوف بطريقة فاضحة.

حذف العقد

وكانت إليسا بالفيديو تؤدي أغنيتها “العقد” التي تم حذفها عن قناة يوتيوب بعد ساعات من طرحها، بسبب حقوق شركة الإنتاج.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الفيديو بكوبليه من الأغنية ” بالعُقد ده عقدتني بس أنا مبتعقدش”.

وجاء في التعليقات: ” استغفرالله العظيم تياب نوم”.

وكتبت أخرى: ” عنجد عم تلبسو قمصان نوم وسباق في التعري”.

وعبرت متابعة عن صدمتها وكتبت: “قميص نوم مرة وحدة”.

تمهيد للعودة

بينما تساءل البعض حول هدفها من الفيديو، مرجحين أنها تمهد لعودة الأغنية عبر “يويتوب”.

وكانت شركة وتري قد خرجت عن صمتها وأطلقت بيانا صحفيا شرحت خلاله سبب حذف أغنية العقد.

وجاء في بيان الشركة: “مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا بالرغم من الخلاف الحاصل.. ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، يهمنا توضيح ما يلي.”.

طريق الحق

وتابعت الشركة: “لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية.. إنما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق”.

وأضاف: “شركة وتري وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظاً على حقوقها.. بانتظار ما ستؤول اليه الدعوى المقامة في دبي حيث انها المؤهلة الوحيدة للبت في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد”.

وأردفت: “علماً أننا حاولنا مراراً وتكراراً حل الخلاف بشتى الوسائل الحبيّة ولكن دون الوصول لأي نتيجة إيجابية”.

وفي ختام البيان، قالت الشركة: “كما نؤكد أنه لا مانع لدينا من التواصل لحل يرضي الطرفين.. على أن يحفظ لكل ذي حق حقه، وذلك لنصرة الفن واستكمالاً لواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه”.