أمير سعودي يتدخل لتنفيذ رغبة طفل فلسطيني من مشجعي النصر.. هذا ما قدمه له ولوالديه!

وطن- في إطار زيارته للأراضي الفلسطينية بصفته سفيرا غير مقيم للسعودية لدى فلسطين، التقى السفير السعودي نايف بن بندر السديري بطفل فلسطيني يشجع فريق النصر السعودي.

وقال “السديري” في تدوينة له عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا) مرفقا بها صورة لقائه مع الطفل: “سعدت اليوم في رام الله بمصادفة مشجع العالمي من فلسطين الشقيقة، الشبل محمد اديب ابو راس يحب السعودية ويتطلع لزيارتها”.

كما قام السفير السعودي بالإشارة لحساب نادي النصر لتلبية رغبة الشبل الفلسطيني.

استجابة سريعة

وعلى الفور، استجاب الأمير السعودي وليد بن بدر بن سعود لطلب السفير “السديري”، معلن عن استعداده لاستقبال الشبل الفلسطيني ووالديه.

وقال في رده على السفير: “أسعد الله أوقاتك بكل خير أخي أبو فيصل.. أرجو السماح بتلبية رغبة الشبل العالمي محمد اديب ابو راس ووالديه إن سـمحت وتسهّلت الإجراءات القانونية لإستضافتهم ببلدهم الثاني المملكة العربية السـعودية لحضـور أحد مباريات النصر العالمي في الأوّل بارك بـ ساحة النصر”.

دعوة شاملة

وقال في رد آخر: “وسهي علي أن تكون الدعوة شاملة زيارة مكة المكرمة لأداء مناسـك العمرة بإذن الله أخي العزيز.”

وفد سعودي رسمي يزور الأراضي المحتلة

وكان وفد سعودي رسمي قد وصل الثلاثاء برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، عبر معبر الكرامة (اللنبي) قادما من الأردن.

وقدم السديري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وبعد ذلك إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله خلال الزيارة التي استمرت يومين.

وقال السديري في تصريحات صحفية على هامش الزيارة إن المملكة تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن السعودية لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية.

وكانت السعودية عينت الشهر الماضي السديري سفيرًا مفوضًا فوق العادة للمملكة لدى السلطة الفلسطينية وقنصلا عاما في مدينة القدس.

وهذه الزيارة الأولى لوفد سعودي منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.