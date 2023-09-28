أحمد سعد يغني القرآن الكريم ويثير غضب متابعيه في ذكرى المولد النبوي (شاهد)

وطن – تزامنا مع احتفال المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف، تسبب الفنان المصري المثير للجدل، أحمد سعد بموجة غضب عارمة ضده، بعد نشره مقطعا له وهو يقرأ القرآن.

وقدم أحمد سعد التهنئة لمتابعيه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عبر حسابه على “انستغرام“، مرفقا بالتهنئة مقطع فيديو له وهو يتلو الآية (56) من سورة (الأحزاب): “إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا “.

وتلا الفنان أحمد سعد الآية القرآنية بطريقة أشبه بأداء الأغاني، دون علم حقيقي بأحكام التجويد ومخارج الحروف التي يجب الإلتزام بها عند قراءة القرآن الكريم.

متابعون ينتقدون أحمد سعد

وتسببت طريقة أحمد سعد في قراءة الآية الكريمة بانتقادات واسعة من قبل متابعيه، الذين طالبوه بالكف عن تلاوة القرآن بهذه الطريقة، مطالبين إياه بتعلم أحكام التجويد القرآني.

وفي هذا السياق، انتقدت المتابعة منار خالد الفنان أحمد سعد قائلة: “دي ايه قرانيه، وليس مقطع من اغنية”.

وقال آخر مهاجما أحمد سعد: “خيرر حبيبي القرآن تجويد مش عندك غنيه تلحنه”.

أما المتابع عبدالوهاب رشاد فقال: “يا فنان تعلم تجويد أولا وبعد كده إقرأ القرآن لان ما يخرج من فمك أشبه بالغناء”.

وقالت دعاء دوبال: “سبحان الله لا يجتمع الغناء مع القران هو بيغني بكلام ربنا ولا تجويد ولا اي حاجه خالص ربنا يهديك”.

أحمد سعد يرتدي حلق

وكان أحمد سعد الذي يتغنى بالقرآن حاليا قد تسبب بموجة غضب عارمة ضده في مايو/آيار الماضي، بعد ظهوره في زي غير محتشم.

وخلال حفله الذي أقامه في السعودية حينها، ظهر أحمد سعد بإطلالة مثيرة للجدل مرتدياً سترة من الشباك الشفافة وبدلة بدون أكمام وحلق.