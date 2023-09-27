نيوكاسل يونايتد يُقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية (شاهد)

وطن- أقصى فريق نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمار السعودي، الأربعاء، نظيره مانشستر سيتي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل.

وسجل النجم السويدي ألكسندر إيزاك هدف الفوز الوحيد لصالح نيوكاسل يونايتد، في المباراة داخل مرمى مانشستر سيتي عند الدقيقة ال53، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (سانت جيمس بارك).

نيوكاسل يونايتد يقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة

ورغم خسارة فريق مانشستر سيتي وإقصائه من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية أمام نيوكاسل يونايتد، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 68%.

على عكس الفريق المنافس نيوكاسل يونايتد المتأهل إلى الدور القادم على حساب مانشستر سيتي، الذي وصلت عدد تسديداته في المباراة إلى 7 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 32% في المباراة.

كما وفي مباراة أخرى، نجح فريق ليفربول (الريدز) في إقصاء منافسه ليستر سيتي، من الجولة الثانية لمنافسات كأس الرابطة الإنجليزية بنتيجة 3-1.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي

ودخل المدرب الإنجليزي إيدي هاو، المباراة أمام مانشستر سيتي في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: نيك بوب.

دفاع التشكيلة: مات تارجيت، بول دوميت، جمال لاسيليس، تينو ليفرامينتو.

خط الوسط: كاسيو دي ليرا، ساندرو تونالي، لويس مايلي.

مركز الهجوم: لويس هال، ألسكندر إيزاك، جاكوب ميرفي.

بينما لعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الاحتياطية المتواجدة على دكة البدلاء أمام نيوكاسل يونايتد، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين والإصابات في صفوف فريقه السماوي الأزرق.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) برصيد 18 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف ليفربول برصيد 16 نقطة لهذا الموسم.