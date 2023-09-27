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    رياضة

    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

    منافسات الأسبوع ال7 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    فريق أتلتيكو مدريد
    احتفال فريق أتلتيكو مدريد

    وطن- يلتقي فريق أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا، الخميس، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

    وستقام مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا، على ملعب (ستاد السادار)، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت دول السعودية وفلسطين ومصر.

    كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا

    ولكن ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً.

    وستنقل المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

    الإسباني موراتا
    اللاعب ألفارو موراتا

    كما وستبث أحداث اللقاء على قناة (beIN Sports 3 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

    معلق مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا  

    ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء بين أتلتيكو مدريد وأوساسونا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، المعلق الرياضي المغربي جواد بده.

    فريق أوساسونا
    تدريبات أوساسونا استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد

    تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا

    وسيلعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام أوساسونا في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

    حراسة المرمى:  يان أوبلاك.

    دفاع أتلتيكو مدريد: لينو، هيرموسو، خمينيز، ستيفان سافيتش، ناهويل مولينا.

    خط الوسط: ساؤول، كوكي، ماركوس يورينتي.

    أتلتيكو مدريد
    تدريبات أتلتيكو مدريد

    مركز الهجوم: أنطوان غريزمان، ألفارو موراتا.

    ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الممتازة (الليغا) برصيد 10 نقاط.

    كما وجاء فريق أوساسونا في المركز ال12 من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لهذا الموسم.

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