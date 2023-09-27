مايا تكشف سبب رفضها عرض الزواج من اليوتيوبر زاهر في شوارع ألمانيا (فيديو)

وطن – بعد الموقف المحرج الذي واجهه اليوتيوبر السوري زاهر في ألمانيا عندما رفضت مايا عرضه الرومانسي والعلني للزواج، خرجت حبيبة الشاب عن صمتها وردت على سبب خطوتها المثيرة للجدل.

وكالنار في الهشيم انتشر فيديو عرض زاهر للزواج من مايا في مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه قام اليوتيوبر بتجهيزات كبيرة لطلب يد حبيبته في إحدى ساحات برلين ضمن ألمانيا أمام مرأى الجميع.

وقدم زاهر العرض في مكان عام أمام حوالي 500 شخص، لكن مايا بكت وتركته وذهبت مسرعة وهو راكع على مرأى جميع من في الساحة، وبقي بحالة صدمة حينها، وأقدم بعض من المتواجدين على مواساته.

مايا تكشف سبب رفضها عرض الزواج

وبعدما لاقى فيديو رفض مايا الزواج من اليوتيوبر زاهر وحظي بتعليقات عديدة عبر منصات التواصل، خرجت مايا بفيديو جديدة وكشفت فيه سبب الرفض قائلة: “أنا رفضت ومشيت لأنه أصلاً زاهر مش طالبني من أهلي، مو حاكيين بهيك موضوع فجأة كله صار”.

وتابعت مايا : “منطقياً حطوا حالكم محلي أنا بنت عربية في النهاية وفي شي اسمه عادات وتقاليد ما فيني أوافق على شاب من الشارع هيك تقدملي خلاص يلا حنا خطبنا وخلي أهلي يعرفون من الإنترنت قد ما كانوا أهلي مناح معي المفروض إني أحترمهم ويكون عندهم علم بكل القصص”.

وأضافت الفتاة التي يعتقد أنها سورية:”أنا ما بعرف ليش هالقد العالم لامتني وسبتني، وضحت لكم السبب هو العادات والتقاليد ما فيني أعمل هيك شي بدون ما آخذ رأي أهلي فيه، ما فيه هو يتقدملي بالشارع قبل ما يروح يحكي أهلي”.

من هو اليوتيوبر السوري زاهر؟

يُشار إلى أن اليوتيوبر زاهر هو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على اليوتيوب والتيك توك، سوري الجنسية، مقيم في ألمانيا، يبلغ من العمر 30 عامًا. كما يشارك متابعيه على قناته على اليوتيوب Zaher TV محتوى متنوع عن الحياة في ألمانيا.

وانتشرت تعليقات كثيرة حول تصرف مايا الأخير في ردها على عرض زاهر منها ما كان يواسي اليوتيوبر الشاب ويقف في صفه ويتعاطف معه ومن ينتقده.

واتهم آخرون الطرفين بالتمثيل وافتعال مسرحية لحصد المشاهدات ومن التعليقات من كان يهاجم زاهر وينتقد طريقة طلبه الزواج، مبينينًا أن طلب الزواج يجب أن يكون فيه خصوصية وليس على مرأى المئات.