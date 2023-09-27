زفة عروسين عبر السكوتر تتصدر الترند في مصر .. كيف تفاعل الرواد؟ (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور طريف بعنوان زفة عروسين في مصر بطريقة غير مألوفة عبر السكوتر بدلاً من السيارة وأثار ضجة عبر منصات التواصل.

وأظهر فيديو تصدر منصات التواصل العروسان وهما يستقلان سكوتر وخلفهما سيارات تحتفل بزواجهما.

وكان الأصدقاء والأقارب يستقلون سياراتهم الخاصة خلف العروسان وسط أجواء من الفرح والسعادة.

وبدا في الفيديو وقع أغاني الأعراس في مصر وتحديدا في محافظة الجيزة.

زفة عروسين عبر السكوتر

وحقق المقطع جدلاً بين رواد منصات التواصل بين من اعتبره طريقة لجذب الترند ومن امتدح خطوة العروسين.

وانهالت التعليقات على هذا مقطع زفة عروسين عبر السكوتر الطريف بين مؤيد ومنتقد للعروسين.

ومن المعروف بأن السيارة المزينة بالورود والشرائط الملونة هي من تنقل العروسين ليلة زفافهما في مصر ومختلف الدول.

وعلق إيهاب محمد على الفيديو قائلاً: “يخرب بيت فكرة الترند اللى بوظت دماغ الناس”.

وكتب عدنان في تعليقه على الفيديو ساخراً: “ستوفر على عمال النظافة كثير من الجهد”.

وذكر أبو تركي حول زفة عروسين عبر السكوتر: ” الله اجل واعلم ان القادم بنشوف عجب العجاب”، وبالمقابل قالت سمر كزاز: ” جميل مصر بلد العجائب و الشعب العسل” .

وتحدثت ورد جوري في تعليقها عن أن: “العريس مرعوب والعروسة ولا هيا هنا بتنضف شوارع المحروسه بالفستان وفرحانه . عالم فيوز مخها ضربت”.

مصور الزفة يعلق

من جانبه تحدث مصور الزفة مهند حازم عن كواليسها التي شهدها أحد شوارع الجيزة وحول فيديو زفة عروسين عبر السكوتر.

وقال حازم إن الزفة لم يكن مخطط لها وأحد أقاربه كان لديه 2 سكوتر في سيارته وقام بإخراجهما وقام بإركاب العروسين لتصوير جزء باستخدامه ضمن جلسة تصوير العروسين.

ولفت المصور إلى أن أحد أقارب العروسين، ولقي الفيديو انتشار واسع وتعليقات كثيرة كانت جميعها إيجابية عبرت عن إعجابهم بالفكرة.

وتنتشر مثل هذه الفيديوهات بشكل واسع عبر منصات التواصل ومنها ما يتصدر الترند ويظهر انعكاسا لمساحات اهتمام الشارع المصري وقضاياه المختلفة.

وانتشرت العديد من الغرائب حول الأعراس في مصر منها عريس مصري يستغني عن البدلة الرسمية في حفل زفافه وما ارتداه غير متوقع، وأخرى حول عروس مصرية “قاصر” في العناية المركزة بعد 24 ساعة من زفافها فقط وماحدث مروع.