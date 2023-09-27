ريال مدريد يصالح جماهيره وجيرونا يعتلي صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

وطن- صالح فريق ريال مدريد جماهيره بعد خسارة في مباراة الديربي الماضية أمام جاره أتلتيكو مدريد بثلاثية ثمينة، بفوزٍ نظيف على لاس بالماس بهدفين دون رد، إلى جانب اعتلاء جيرونا صدارة الدوري الإسباني بفوزٍ ثمين على فياريال بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وتمكن ريال مدريد (الملكي) من تحقيق الفوز على ميدانه أمام الفريق الضيف لاس بالماس بهدفين نظيفين، في منافسات الجولة ال7 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

فوز ريال مدريد على لاس بالماس

وسجل الفريق الملكي الأبيض هدفين داخل شباك مرمى لاس بالماس، براهيم دياز في الدقيقة ال45+3 وخوسيلو برأسية رائعة بعد عرضية من زميله البرازيلي رودريغو عند الدقيقة ال54.

كما وتفوق ريال مدريد على منافسه لاس بالماس على مستوى التسديدات أمام نظيره لاس بالماس، حيث وصلت عدد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة إلى 21 تسديدة، فيما وصلت عدد تسديدات الفريق الأخير 16 تسديدة.

ملخص ثنائية ريال مدريد في مرمى لاس بالماس 📺#RealMadridLasPlamas 2-0 pic.twitter.com/JSCvuwjgrY — LALIGA (@LaLigaArab) September 27, 2023

واستحوذ لاس بالماس على الكرة في المباراة بنسبة 53%، فيما وصلت نسبة استحواذ ريال مدريد ب47% في المباراة.

جيرونا يتصدر الدوري الإسباني الممتاز

واعتلى فريق جيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024، بعد فوزه الثمين في منافسات الجولة السابعة أمام منافسه فياريال، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وأحرز هدفي جيرونا داخل مرمى فياريال، أرتيم دوفبيك في الدقيقة ال56 وإريك غارسيا في الدقيقة ال61.

وسجل فريق فياريال الهدف الوحيد للفريق في المباراة، اللاعب داني باريخو من ركلة جزاء عند الدقيقة ال49.

وتصدر جيرونا صدارة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 19 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة حتى يومنا هذا.