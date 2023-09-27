العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يثير الجدل بصورة غامضة للكرة الأرضية و”خط أحمر”

وطن- في تصرف وصف بالغامض والمثير للجدل، نشر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، خريطة للكرة الأرضية مرسوماً عليها خط أحمر طولي.

وقال هوغربيتس عبر حسابه على منصة “إكس“، أعلى الصورة التي نشرها: “هذه ليست توقعات بل تفسير.. نعم، صحيح أنه يمكن رسم خط عبر معظم المناطق المحددة على الخريطة. هذا الخط عمودي على مستوى مسير الشمس”.

تغريدة عالم الزلازل الهولندي وُصِفت بأنها غامضة، حيث لم يُعرف الهدف من الخط الأحمر ومن نشره هذه الخريطة.

وجاء تعليقه بأنه “لا يتنبأ”، ردا على العلماء الذين يوجهون انتقادات له ويؤكدون أنه لا يمكن أبدا التنبؤ بالهزات الأرضية مسبقاً، إلا أن هوغربيتس يؤكد صحة نظريته من أن حركة الكواكب واصطفافها يتسبب في أنشطة زلزالية على الأرض.

توقعات بهزة أرضية عنيفة

وتوقع هوغربيتس خلال الأيام القليلة الماضية، بتعرض أحد الأماكن على الكرة الأرضية لهزة أرضية عنيفة.

كما ربط العالم الهولندي، هذه التوقعات بتحركات واقترانات الكواكب في الفضاء، والتي بدورها تؤثر على الكرة الأرضية، وتتسبب في الأنشطة الزلزالية، منها الخفيف ومنها القوي.

تجدر الإشارة إلى أن تحذيرات هوغربيتس المتكررة تسببت في حالة من الهلع حول العالم. لا سيما بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية. وقد ربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها.