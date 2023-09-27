التفاصيل الكاملة بشأن إصابة بنزيما لاعب الاتحاد السعودي

وطن- كشف نادي الاتحاد السعودي، عن تفاصيل إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم العميد السعودي، على مستوى عضلة الفخذ اليمنى والتي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة القادمة.

وقال نادي الاتحاد السعودي، في تغريده نشرها على منصة (X)، ” اللاعب كريم بنزيما سيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 7 أيام”.

وكان الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد السابق، قد غاب عن مباراة الاتحاد الماضية أمام منافسه الخلود، الثلاثاء، في منافسات دور32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، التي انتهت بتأهل العميد للدور القادم بعد حسم المباراة بركلات الترجيح.

إصابة بنزيما مع الاتحاد السعودي

كما وغاب لاعب الاتحاد السعودي بنزيما بداعي الإصابة في وقت سابق، فقد شارك اللاعب منذ قدومه إلى الفريق الصيف الماضي، 6 مباريات في مختلف المسابقات، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين آخرين حتى الآن.

وتعاقد الفرنسي كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي (العميد)، بعد رحيله الصيف الماضي عن صفوف ريال مدريد الإسباني، حتى صيف 2026، بصفقة قياسية وصلت قيمتها 200 مليون يورو.

تأهل الاتحاد السعودي في كأس الملك

ونجح فريق الاتحاد السعودي في التأهل إلى دور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك)، بعد فوزه على الخلود بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وسيلتقي فريق الاتحاد في المباراة القادمة أمام الفيحاء، الجمعة، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز (روشن) برصيد 18 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الهلال برصيد 17 نقطة للموسم الحالي.