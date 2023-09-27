الاحتفال في يوم المولد النبوي.. مصر تحذر من عادة خطيرة تهدد حياة الإنسان

وطن – تتميز الدول العربية والأوروبية التي يقطن فيها جاليات مسلمة وخاصة مصر بصنع حلوى خاصة بنهار الاحتفال في يوم المولد النبوي لكن مصر حذرت من عادة خطيرة تهدد صحة الإنسان تتعلق بمأكولات هذا اليوم.

وتتربع الحلويات المصرية على عرش الحلويات في هذه الأيام وحلوى المولد يعشقها الكبار والأطفال أيضًا، حيث تشتريها كل الفئات ويعشقها الجميع، ورغم أنها تحتوى على كميات كبيرة من السكر إلا أنها تتمتع بفوائد كبيرة لاحتوائها على المكسرات.

ولكن وزارة الصحة والسكان في مصر حذرت من عادة خطيرة لدى المصريين خلال حلوى الاحتفال في يوم المولد النبوي، وهي الإفراط في تناولها.

حلوى الاحتفال في يوم المولد النبوي

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن السعرات الحرارية الخاصة بأنواع الحلوى المختلفة للمولد النبوي حيث تعبر السعرات الحرارية لبعض حلوى المولد النبوي لكل 100 غرام طبقا لجداول تحليل الأطعمة.

وفصلت الوزارة السعرات الحرارية ففي الفولية 444 سعرا حرارياً والسمسمية 619 سعرا حراريا الفستقية 630 سعراً حرارياً

حيث اعتبرت هذه الأطعمة تحتوي على سعرات كثيرة.

وتابعت الوزارة التحذير حول الحمصية التي تحتوي على 387 سعراً حرارياً، و اللوزية 650 سعراً حرارياً، و البندقية 571 سعراً حرارياً، والملبن 382 سعراً حرارياً، والنوجة 398 سعراً حرارياً، وللديدة 526 سعراً حرارياً وفق ما نقله موقع “اليوم السابع“.

نصائح مرضى السكر بشأن حلوى المولد

وينصح الأطباء مرضى السكر بشأن تناول حلوى الاحتفال في يوم المولد النبوي:

الحذر عند تناولهم لحلوى المولد، لأن الإفراط في تناولها قد يتسبب في تعرضهم للكثير من المشاكل الصحية وأبرزها غيبوبة أو ارتفاع نسبة السكر، ولذا الحل يكمن في تناول قطعة صغيرة منها.

قياس نسبته قبل وبعد تناول الحلوى مع الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها منعا لحدوث أى مشاكل.

على مرضي القلب وارتفاع نسبة الكولسترول توخي الحذر من الإفراط في تناول حلويات المولد، لأنها قد تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية والمضاعفات.

12 ربيع الأول 1445

ويحتفل المسلمون سنويا بذكرى المولد النبوي في 12 ربيع الأول حسب التقويم الهجري، بفعاليات عديدة أبرزها أكل الحلوى والاستماع للمدائح وحلقات الذكر، والتوسع في أعمال الخير على البسطاء ووسط هذه الأجواء الروحانية الشعبية في الأقصر، تهلج ألسنة الحضور بذكر رسول الإسلام والصلاة عليه والحديث عن سيرته.

وإلى جانب هذه الاحتفالية التي تتكرر سنويا، تشهد مختلف محافظات مصر فعاليات دينية عديدة، تقوم بها وزارة الأوقاف في المساجد، فضلا عن الشوارع التي تعج بشوادر بيع حلوى المولد الشهيرة.