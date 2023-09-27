ارتفاع احتياطيات البنك المركزي التركي يقترب من ملامسة “أعلى مستوى”

وطن- توقع مصرفيون، نمو صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي بأكثر من 6 مليارات دولار (163 مليار ليرة تركية) في أسبوع، مع الحفاظ على الاتجاه التصاعدي منذ أن بدأت الحكومة في تبني سياسة أكثر تقليدية بعد انتخابات مايو.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، عن أربعة مصرفيين قولهم إن الزيادة سترفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي للجمهورية التركية إلى 24 مليار دولار.

وانخفضت الاحتياطيات إلى سالب 5.7 مليار دولار في أوائل يونيو / حزيران، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، حيث سعت السلطات لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة التركية.

لكن الاحتياطيات انتعشت بقوة منذ ذلك الحين، حيث زادت 30 مليار دولار في حوالي أربعة أشهر.

أكبر ارتفاع أسبوعي

وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي له في يوليو / تموز بمقدار 8.5 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 4 مليارات دولار حتى 22 سبتمبر / أيلول، إلى نحو 125.5 مليار دولار، بحسب حسابات المصرفيين المستندة إلى مؤشرات البنك المركزي.

وبعد فوزه بإعادة انتخابه في مايو / أيار الماضي، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين حكومة جديدة، تضم اثنين من المصرفيين البارزين على المستوى الدولي، محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، وحفيظ جاي إركان محافظاً للبنك المركزي.

وعكست الإدارة، دورة التيسير التي استمرت لسنوات وأطلقت زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لمعالجة مشكلة التضخم طويلة المدى في البلاد.

وفي عهد إركان، رفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 2150 نقطة أساس إلى 30٪ في الأشهر الأربعة الماضية.

وبموجب الإجراءات التي تم تطبيقها العام الماضي، قام البنك المركزي بتعزيز الاحتياطيات من خلال شراء 40% من دخل المصدرين من النقد الأجنبي، وهو ما يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنويًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخزانة والمالية شيمشك إن أنقرة سمحت لسعر الصرف “بأن يكون حرا”.

ويواصل البنك المركزي الحصول على النقد الأجنبي من السياحة ومخطط يعرف باسم KKM لحماية الودائع المصرفية بالليرة من انخفاض القيمة.

ومع ذلك، يواصل البنك خطواته للبدء في التراجع عن هذا المخطط. وقد أزال يوم الاثنين الحد الأدنى لسعر الفائدة لمثل هذه الحسابات، وفقا لوثيقة أرسلت إلى البنوك واطلع عليها اثنان من المصرفيين.

وقال مصرفي اطلع على الوثيقة، إن التغيير يسمح للمقرضين بتقديم أسعار فائدة أقل من 30% على ودائع KKM التي تم فتحها في البداية بالليرة وليس بالعملة الأجنبية المحولة.

بدأ البنك التحرك الشهر الماضي لحث التحويلات من حسابات KKM إلى حسابات الليرة القياسية. وتتوقع الحكومة أن تظل الودائع مستقرة في الغالب حتى نهاية العام وأن يتم التخلص التدريجي منها في السنوات القادمة.

وفقًا لبيانات الجهات التنظيمية، تم الاحتفاظ بمبلغ 3.3 تريليون ليرة تركية (121.29 مليار دولار) في حسابات محمية بالعملة الأجنبية حتى منتصف سبتمبر.