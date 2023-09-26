شقيقة أشرف حكيمي تثير الجدل بظهورها بـ هوت شورت وحجاب بعد أيام من الزلزال (شاهد)

وطن – تسبب وداد حكيمي، شقيقة لاعب المنتخب المغربي ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي بموجة جدل كبيرة بإطلالة مثيرة ومتناقضة أيضا خلال ساعات قليلة، على الرغم من أن آثار الزلزال الذي ضرب المغرب قبل أيام لا تزال شاهدة على مآسي من تدمرت بيوتهم وأصبحوا بلا مأوى.

وعبر خاصية “الاستوري” على حسابها في “انستغرام“، نشرت وداد حكيمي صورة مثيرة لها خلال مشاركتها في زيارة لمركز خبير الماكياج العالمي بسام فتوح.

وظهرت وداد حكيمي بالهوت شورت المثير باللون الذهبي الذي كشف فخذياه بشكل كبير برفقة أصدقائها ، مع بوت ضخم باللون الأسود.

وداد حكيمي بالحجاب

ولم تمر سوى ساعات قليلة، حتى نشرت وداد حكيمي مقطع فيديو آخر على النقيض تماما، حيث ظهرت مرتدية الحجاب مع القفطان المغربي، مع تشغيل أغنية مغربية في الخلفية لتقوم بالتمايل والرقص على أنغامها.

وداد حكيمي رمت ضحايا الزلزال وراء ظهرها

يشار إلى أن وداد حكيمي رمت ما أصاب بلدها المغرب وراء ظهرها بعد أيام قليلة فقط من وقوع الزلزال، ونشرت بلا خجل أو مواربة صورة لها وهي تجلس على حمام سباحة بالبكيني في أحد المنتجعات السياحية برفقة صديقتها مونيا خضيرة.

وفي الوقت الذي لم يجد فيه متضرري الزلزال لقمة من الخبز، تباهت وداد حكيمي بما تناولته على حمام السباحة، من العصائر الفريش والفواكه، لتعكس حالة البذخ والرفاهية التي تعيشها دون مراعاة لمشاعر الفقراء والغلابة الذين فقدوا أقاربهم وبيوتهم بفعل الزلزال المدمر.