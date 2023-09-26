هند القحطاني تكشف صدرها بشكل فاضح وخلفها كلمة التوحيد (فيديو)

وطن- اختارت المشهورة السعودية هند القحطاني، أكثر الطرق جرأة للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، مستخدمة كلمة التوحيد.

وكانت هند القحطاني، قد ظهرت في بدايات الاحتفال باليوم الوطني، بفستان أبيض عليه عباءة خضراء مستورة، عليها شكل السيفين والنخلة، مستوحاة من علم السعودية.

يا سلامي عليكم

وقامت هند بالرقص على أغنية “يا سلامي عليكم يا السعودية” للفنان السعودي راشد الماجد.

وجهزت هند منزلها ببالونات بيضاء وخضراء، وشعارات اليوم الوطني، وكعكة كبيرة مغلفة بعلم السعودية.

لكن تلك الحشمة سرعان ما انتهت، حين استكملت هند القحطاني الاحتفالات ولكن بإطلالة فاضحة.

حيث ارتدت هند فستاناً مكشوف الصدر، لا يغطي إلا القليل، وظهرت تسأل جمهورها عن رأيهم باحتفالها.

إعلان وكلمة التوحيد خلفها!

ووقفت هند القحطاني خلف علم السعودية الذي يحتوي كلمة التوحيد، بهذه الملابس الفاضحة، لعمل إعلان حول أحد العطور.

وعبر المتابعون عن صدمتهم من ظهور هند بهذا الشكل، فكتب أحدهم: ” للاسف انها سعودية .. ياعيباه بس على المنظر المقزز”.

وقالت متابعة: ” اكثر شي منقهره عليه هي كلمة التوحيد اللي ورا ظهرها.. ليتها اكرمتها وشالتها وحطت خلفيه تناسبها زي حضيره ابقار نيوزلاند”.

وكتب ناشط ساخراً: ” لو تشيل اللبس افضل.. وش غطت”.

وتساءل آخر: ” وش شعور اولادها وهم يشوفون امهم بذا المنظر”.