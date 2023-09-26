نيشان يهاجم ياسمين عز بسبب فعلتها المفاجئة التي أحرجته: “حقارة”! (فيديو)

وطن- انفجر الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، غضباً بسبب تغيب الإعلامية المصرية ياسمين عز، عن جلسة يديرها كلاهما، ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي المنعقد في دبي.

وكان نيشان وياسمين عز، قد روجا لهذه الجلسة عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحمل عنوان “الإعلام والترند”.

هل لديك سؤال تطرحه على الإعلاميّة #ياسمين_عز

في لقاءٍ ضمن #منتدى_الاعلام_العربي

في دبي غدًا؟

سأختار بعضًا من أسئلتكم.

شكرًا. pic.twitter.com/JMcXLwhM8D — نيشان (@Neshan) September 25, 2023

حقارة وإساءة

لكن الإعلامية المصرية تغيبت عن الجلسة، دون أن تعتذر أو توضح لزميلها نيشان السبب.

وظهر نيشان وحيدا بعد نصف ساعة من الانتظار، وسط تساؤل الحضور حول غياب ياسمين.

وقال نيشان عما فعلته زميلته بطريقة غير مباشرة إنها ” حقارة وإساءة للإعلام العربي”.

أردف: “حقارة وعيب كبير انك تعطي موعد وما تيجي”.

حيث ذكر الإعلامي اللبناني جمهوره بحادثة مشابهة حصلت له أثناء تقديم برنامج “العراب”، عندما تخلّف الضيف بسبب “الإعلان السيء”.

صوتها الشتوي

وسخر نيشان منها قائلا: ” ربما تحضّر صوتها الشتوي”.

وأضاف: “عرفنا أن ياسمين لا تريد الحضور أو لا تحبّذ الحضور”.

وانتشر فيديو لاحقاً لياسمين وهي تبرر لنيشان سبب تغيبها، وتحاول الحديث إليه.

لكن نيشان كان غاضباً ورفض عذرها قائلا: “ما فعلتيه قلة احترام للمنتدى وليس لي شخصياً”، ثم غادر المكان.