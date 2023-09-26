موعد ريال مدريد ضد لاس بالماس والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد لاس بالماس، الأربعاء، في منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين ريال مدريد ولاس بالماس، على ملعب (سانتياغو برنابيو)، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دولة السعودية ومصر وفلسطين.

موعد ريال مدريد ضد لاس بالماس

كما وستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس

وستبث أحداث اللقاء بين ريال مدريد ولاس بالماس، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وجاء تردد قناة (beIN Sports 3 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات) 12379، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة ريال مدريد ضد لاس بالماس

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام لاس بالماس، بتشكيلة أساسية في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

دفاع ريال مدريد: دافيد ألابا، ناتشو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز.

🔜 من استعداداتنا للمباراة ضد لاس بالماس

🌱 #RMCity pic.twitter.com/vRLqIQq4P6 — ريال مدريد (@realmadridarab) September 25, 2023

خط الوسط: كامافينغا، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

مركز خط الهجوم: رودريغو، جود بيلينغهام، خوسيلو.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة في مباراة الديربي الماضية أمام أتلتيكو مدريد، الأحد، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق ريال مدريد ثالث ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة صاحب ال16 نقطة.

كما وآتى فريق لاس بالماس المنافس في المركز ال15 من ترتيب الليغا برصيد 5 نقاط حتى يومنا هذا.