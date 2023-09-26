من هي طليقة شريف منير “لورا عماد ” وما علاقتها بزوجته الأولى الراحلة

وطن- منذ أن أعلن الفنان المصري شريف منير طلاقه رسميًا من زوجته الثانية لورا عماد، وذلك بعد فترة زواج امتدت لسنوات طويلة، توجهت الأنظار لمعرفة من تكون وما عملها وأهم المحطات في حياتها ومتى وكيف بدأت علاقتها بالفنان المصري شريف منير الذي تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى ناهد إثر إصابتها بمرض السرطان.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فلورا عماد واسمها الحقيقي لورا عبد الأحد وُلدت في العاصمة المصرية مطلع يناير/كانون الثاني عام 1972، وتخرجت في جامعة القاهرة قبل أن تبدأ حياتها العملية في التسعينيات عارضة إعلانات (موديل).

وتنتمي لورا عماد للديانة المسيحية وتزوج منها حسب ما يٌعرف بـ”الزواج المدني” نظراً لأنه مسلم الديانة.

لورا عماد أمام أحمد زكي

بدأت الفنانة المصرية حياتها الفنية كموديل إعلانات، ودخلت مجال التمثيل بمحض الصدفة، بعد ما قدمها أحد مخرجي الإعلانات للمنتج والفنان سامي العدل، إعجابًا بملامحها.

كان أول أعمال لورا عماد، هو فيلم البطل، بطولة الفنان أحمد زكي، والذي عُرض عام 1997.

ومن ثم شاركت الفنانة في مسلسل “الرجل الآخر” مع الفنانة ميرفت أمين عام 1999، ومثلت أيضًا في أفلام أخرى مشهورة مثل “سوق المتعة” عام 2000، و”أرض الخوف” عام 2000.

واختتمت لورا عماد مشوارها الفني بمشاركتها في فيلم “لو كان دا حلم” عام 2001 الذي كان آخر ظهور فني لها ثم ابتعدت عن الفن بعد زواجها من الفنان شريف منير وإنجابها ابنتيها فريدة وكاميليا.

أنا والقناع

وبالرغم من ابتعادها عن الفن لمدة طويلة، عادت إلى الساحة الفنية من جديد من خلال مشاركتها في مسلسل “نصيبي وقسمتك 4″، حيث أثبتت مهارتها وقوتها التمثيلية من خلال حكاية وأنسى روحي وياك التي عرضت عام 2022

وكشف منير، خلال حوار معه عبر برنامج “أنا والقناع” في آذار الماضي أن زوجته الثانية لا تعرف الأولى ولم تزرها سوى مرة واحدة، وأنه لم يتزوج بسبب مرض زوجته.

وقال إنه لم يتزوج من لورا حتى تخدم زوجته ناهد المريضة، موضحا: “مخدتش مراتي التانية تخدم الأولى والكلام ده من اختراعات السوشيال ميديا، وزوجتي الثانية تعاطفت مع مرض زوجتي الأولى الراحلة وراحت زارتها مرة عشر دقايق ومشيت”.

لورا عماد وشريف منير

وبدأت الخلافات بين شريف منير ولورا عماد على منصة انستجرام عندما نشرت لورا مقطع فيديو يحمل رسالة عتاب لابنتيها، فريدة وكاميليا. في الرسالة، أعربت لورا عن استيائها من قرار ابنتيها بالابتعاد عنها وتجاهلها.

كما أشارت إلى الدور الذي قامت به في رعايتهما وتربيتهما، وأنها قدمت لهما كل ما في وسعها.

وأعلن الفنان شريف منير انفصاله رسميًا عن لورا عماد، إذ كتب عبر إنستجرام: تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا.. كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير.

ولكن منير لم يلبث أن حذف المنشور بعد دقائق من نشره دون توضيح الأسباب وفيما إن كان لذلك علاقة بالتراجع عن الطريق أم غيره من الاسباب.

يذكر أن الفنان شريف منير يصور حالياً المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد “ليه تعيشها لوحدك” الذى يجمعه بالفنان خالد الصاوى ويشارك في بطولته، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج حسام الجوهري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى انسانى.