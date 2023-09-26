مصرية تخلع ملابسها وسط السوق وتتهم شاباً بالتحرش.. وكاميرات المراقبة تكشف مفاجأة

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من مصر، يفضح حقيقة سيدة اتهمت شاباً بالتحرش بها.

وكانت السيدة التي كانت في وسط أحد الأسواق في مصر، قد ادعت أن شاباً كان يشتري من نفس المكان، قد تحرش بها.

خلعت حجابها

وقامت السيدة بخلع حجابها، احتجاجاً على التحرش بها.

لكن كاميرات المراقبة التي تم مراجعتها، كشفت مفاجأة أخرى.

إذن تبين أن السيدة تكذب وأرادت لسبب غامض، إلصاق التهمة بالشاب.

ويظهر الشاب وهو يقف لدى البائع من أجل أن يزن ما قد اشتراه. حين تفاجأ بالسيدة تحتك به وتلامسه، ثم تدعي أنه تحرش بها.

ما هو السبب؟

وتساءل الناشطون عن سبب تصرفها. فيما رجح البعض بأنها تريد الحصول على تعويض مالي، أو أنها أرادت الانتقام منه لأسباب شخصية.

وجاء في التعليقات: ” كل ذا عشان تاخذ فلوس منه ي ويلها من ربي”.

وتساءل آخر: ” تبلت عليه ماشي فهمنا رمت الطرحه وفصخت العباية ليش؟”، ليجيب ناشط: ” عندهم تصرف طبيعي تقطيع الهدوم تعبيرًا عن القهر.. وفيه مقولة تنقال وقتها ( غطوني وصوّتوا ) يعني خلاص وصلت لاقصاي”.

وأشاد ناشط بدور كاميرات المراقبة: ” هنا تعرف فائدة الكاميرات”.

وعقب آخر :” افضل شيء وجود التصوير .. الله يعينه على هذي الاشكال الوسخة والحمد لله على وجود دليل براءته.. لو ما كانت موجوده كان بياكلها.. مسكين بعض الناس ضمائرهم معدومة”.

التحرش في مصر

الجدير بالذكر أن مصر شهدت إصدار خمسة قوانين ضد التحرش صادق عليها السيسي. ونشرتها الجريدة الرسمية في عدد 15 أغسطس 2021. من ضمنها قانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وهو المعروف إعلاميا باسم “قانون التحرش الجديد”.

وتغلظت عقوبة التحرش في مصر بحسب المادة 267 من قانون العقوبات، على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة. أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها. أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

كما نصّت المادة 268 من القانون على: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.