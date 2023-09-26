مسؤول تركي بتصريحات جريئة عن افتتاح نواد ليلية في مدينته (فيديو)

وطن- أفادت صفحات وحسابات تركية على مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس بلدية كارابوك التابعة لحزب الحركة القومية شمال تركيا “رأفت فيرغيلي” رفض افتتاح حانات وملاه ليلية بعد انتقادات بأن المدينة تفتقد لأماكن الترفيه.

وظهر فيرغيلي في مقطع فيديو نشره موقع “أورينت نت” السوري بين عدد من الأشخاص وهو يقول إن بعض الأشخاص يحتجون أنه لا يوجد أماكن ترفيه عامة في كارابوك.

وتساءل المسؤول المحلي التركي: ” ما نوع الأماكن التي يريدونها واستدرك : إذا كنتم تريدون مثل الأماكن التي كانت في طفولتي كان هناك 4 ملاه ليلية في كارابوك وهي غير موجودة الآن”.

مسؤول تركي بتصريحات جريئة

وتابع رئيس بلدية كارابوك:” هناك مطاعم ومقاه لشرب الشاي والقهوة في كل مكان ويوجد سوق للآلات الموسيقية وسوقا مغلقاً ومراكز تسوق”.

وأردف فيرغيلي بنبرة استفهام :” أنا لا أعرف ما تريدونه فقط قولوا وسنقوم بذلك وشدد على أنه لا يستطيع افتتاح حانة، ولا ملهى ليلي.

واستدرك المسؤول التركي: “بخلاف ذلك نحن ملزمون بخدمة مواطنينا بكل ما يريدونه” .

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”-تويتر سابقاً- بخصوص ما قاله رئيس بلدية كارابوك بين من أثنى عليها وبين من اتهمه بالتدخل في أسلوب حياة المواطنين.

وعلق “فارس فارس” :” لو كنت أعلم أن هناك ولاية بهذه المواصفات لعشت فيها من بداية الرحلة”.

“أرهقتنا مناظر الحانات”

وأضاف: ” لقد أرهقتنا مناظر الحانات والملاهي طوال يومنا… بارك الله فيك”.

وقال “ألب أرسلان” :”هناك فرق شاسع بين القومي الذي يعتز بكونه تركي مسلم و بتاريخه العثماني الممتد لقرون و بين القومجي المتعصب الذي يرى تركيا عمرها فقط 100 سنة والتي انفصلت عن دينها وعمقها الاسلامي”.

وعقب آخر متحدثاً عن رئيس بلدية كارابوك :”معه حق اليوم تفتح حانة وغدا تبدأ المشاجرات والجرحى والقتلى ثم استهلاك المخدرات بعده الزنا وهلم جرا”.

وذكر مستخدم ثان :”ردود بعض المغردين عجيبة جدا لا يرضيهم ملتزم ولا علماني”.

اهم شي اشتم تركيا”.

واستدرك: “ولو دققت على بلاده لرأيت فيها كل شي مباح بشكل أو بآخر يغتر ببعض الشعارات التي تردد وهي بعيدة عن أرض الواقع”.