مركز حقوقي يحرج محمد بن راشد ويرسل سيرة ذاتية لـ4 معتقلين ليختار منهم وزيراً للشباب

وطن- أوقع “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، حاكم دبي محمد بن راشد في حرج شديد، بعد ترشيحه له أربعة من المعتقلين لتولي منصب وزير الشباب، بناء على طلبه.

وقال المركز في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني أنه أرسل السيرة الذاتية لأربعة من معتقلي الرأي الإماراتيين، كاستجابة منه لدعوة نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم الذي طلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة من شبان وشابات الإمارات بمراسلة مجلس الوزراء من أجل اختياره وزيرا للشباب.

ووفقا لبيان المركز، فقد رشح المعتقلين خليفة النعيمي، عبدالله الهاجري، محمود الحوسني، وعمران الحارثي للاختيار منهم وزيرا للشباب، مؤكدا بأنه أرسل السير لهم عبر الإيميل الخاص بمجلس الوزراء، موضح أنهم يمتلكون سيرة ذاتية مميزة، تستوفي الشروط التي طلبها محمد بن راشد.

وقال “مركز مناصر معتقلي الإمارات” أن المعتقلين الأربعة “لديهم إلمامٌ بقضايا وطنهم، وشجاعة في تمثيله، وشغف في خدمة الإمارات، وهو ما تعكسه سيرتهم الذاتية بوضوح”.

نبذة عن المعتقلين المرشحين

وبحسب ما ورد في البيان، فإن المعتقل “خليفة النعيمي هو شاب متحمس وملتزم بقضايا الشباب، كما أنه مذيع متميز له إسهامات ملموسة في تقديم البرامج الشبابية، إضافة إلى امتلاكه سجلاً رائعاً في الأعمال التطوعية والخدمة المجتمعية”.

وفيما يتعلق بالمعتقل فهد الجابري، أكد البيان على أنه “حاصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، وله خبرات مهنية في العمل التربوي والاجتماعي، يمتلك القدرة اللازمة في تمكين الشباب، وشجاعته لا جدال فيها، حيث أظهر موقفاً مميزًا في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وعن المعتقل محمود الحوسني، فقد أكد المركز في سيرته المرسلة لمجلس الوزرء على أنه “إعلامي متميز، ويمتلك خبرة في مجال العلاقات العامة، حيث عمل كمتحدث رسمي ومسؤول للعلاقات العامة في مواصلات الشارقة، وهو ما يعكس قدرته على التواصل الفعال، وتحقيق رؤية الإمارات في تمكين الشباب.”

وأخيرا، فقد أوضح المركز أن المعتقل عمران الحارثي، حاصل على ماجستير في الإدارة والتمويل، وقد عمل كمدقق شرعي في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأشار إلى عمله كناشط في مجال حقوق الإنسان، ومشاركته في العديد من الحملات للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات، وهو ما يؤكد أنه يمتلك الشجاعة وحب الوطن للقيام بهذه المهمة.

محمد بن راشد يبحث عن شاب/شابة لتعيينه وزيرا للشباب

وكان محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة، قد اعلن عبر حسابه الرسمي على منصة “X” (تويتر سابقا)، انه يبحث عن شاب أو شابة لتعينه وزيرا للشباب.

وقال محمد بن راشد في تدوينته:” إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات .. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات “.

الشروط المطلوب توفرها فيمن يتقدم

وعن شروط لمنصب، قال: ” نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه”.

وطلب محمد بن راشد “ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر C[email protected] والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير “.