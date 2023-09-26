ما الذي غيره التحول الرقمي في قطاع التأمين السعودي 2023؟

وطن- مثل غيره من القطاعات التي شهدت تحولات وتغيرات جذرية دخلت التقنيات الحديثة وما بات يعرف بالذكاء الإصطناعي مجال التأمين في السعودية فكان التحول الرقمي ذو تأثير على ختلف نواحي الحياة ضمن المملكة.

وفرض عصر التحوّل الرقمي على قطاع التأمين السعودي ضرورة وسرعة التفاعل مع مسيرة التغيير، بما يدعم استراتيجية الشركات العاملة بالقطاع لتتسم بالمرونة والتفاعل ضمن ما عُرف برؤية السعودية 2030

ويعد كل من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أدوات قوية تبرز أهميتها عندما يتعلق الأمر بتعريف المخاطر، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحديد القيمة التأمينية بشكل صحيح في الأسواق المختلفة.وتجعل تلك التقنيات العمليات المختلفة تتم بشكل أيسر وأسرع، وهو ما يضمن خفض التكلفة وسرعة الدفع. من ناحية أخرى، تسهم تلك الأدوات في القضاء على التمييز في عملية التأمين.

ولا يزال هذا القطاع يشهد المزيد من التطورات مع قيام شركات التأمين والشركات الناشئة وأصحاب رأس المال الاستثماري المغامر ومصارف التنمية وصناديق الابتكار المدعومة من الحكومة باستثمار المليارات خلال عام 2020.

رقمنة الخدمات في السعودية

وأشار تقرير لموقع “مال” الإقتصادي السعودي إلى أن العديد من الشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي عملت وبشكل سريع على إعادة هندسة العمليات ضمن إطار رقمنة الخدمات والمنتجات التأمينية.

وجاء ذلك بما يحقق زيادة الانتشار التسويقي، وتطوير جودة الخدمات، وتسريع خدمات تنفيذ عقود التأمين، وتوسيع شمول الخدمات لجميع مراحل التأميـن الأمر الذي انعكس على تحسيـن جودة الحيـاة للمواطن والمقيم والزائر.

وأشار التقرير الذي كتبه”عادل العيسى” إلى أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، تم وضع الخطط والمبادرات لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لاعتباره ركيزة أساسية في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، وقد أسهمت هذه الخطط في نضوج التجربة الرقمية في المملكة، ومكنّتها من الوصول إلى المرتبة الثانية بين مجموعة دول العشرين في تقرير التنافسية والتقدم الرقمي الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية لعام 2021 .

كما أصبحت المملكة في المركز الأول بين دول الخليج العربي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2022.وتماشياً مع التطورات المتلاحقة، ونتيجة لما تتمتع به المملكة من بنية تحتية عالية الأداء في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، بدأت العديد من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين تشهد تحولات عملية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

التحول الرقمي في قطاع التأمين السعودي

وأطلقت المملكة العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي ترسم المسار الطموح والمعزز للمكانة الرائدة للمملكة على مستوى العالم في جميع الأصعدة.ووفق المصدر ذاته ما زال قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يعمل على مواجهة بعض التحديات التي تواجه إبراز دور التقنية في تطوير صناعة التأمين، حيث يمضي سوق التأمين حالياً ضمن مرحلة استبدال الأنظمة القديمة بسوق رقمية – ومنظومة متكاملة – مدفوعاً إلى حد كبير بإبداعات تكنولوجيا التأمين أو ما يطلق عليها “انشورتك” التي تيسرها التقنيات المتقدمة سريعة التطور وخاصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وشبكات الجيل الخامس التي تشهد توسعات على نحو متواصل، حيث تضمن هذه التقنيات تحديد القيمة التأمينية بشكل صحيح في الأسواق المختلفة، وتجعل المطالبات تتم بشكل أيسر وأسرع، وهو ما يضمن خفض التكلفة وسرعة الدفع.

وبناء عليه، ومن أجل مواكبة التطورات التقنية في عالم التأمين على المستوى المحلي، وسعياً نحو تحقيق الرضا، والحفاظ على الحصة السوقية وتحسين القدرة التنافسية.وبات من الضروري أن تسعى شركات التأمين في المملكة إلى زيادة الاهتمام في تطوير وتنويع خدمات التأمين الإلكترونية ومعرفة العوامل المؤثرة في جودتها إلى جانب الاهتمام بتوثيق وبناء العلاقات مع العملاء وتحقيق رضاهم.

وفي تقريرها لعام 2019، والذي صدر تحت عنوان ” أنشورتك تزدهر أجرت شركة اكسنشر للاستشارات Accenture استقصاءًا شمل حوالي 450 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا التأمين بغية النفاذ إلى أعماق القطاع وفهمه بشكل أفضل.

وتمثلت إحدى النقاط المهمة التي تمخض عنها الاستقصاء في أن العديد من شركات التأمين لا تزال تعتمد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات التقليدية التي تقوم بتخزين البيانات بشكل آمن في مستودعات.

ويمكن القول إن أعظم خطوة تم اتخاذها فيما يتعلق بتحسين كافة جوانب عملية إدارة التأمين قد تمثلت في اعتماد “نظام للبيانات”، بدلاً من النظام القديم الذي يعتمد على التخزين والمستودعات.