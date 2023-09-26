مايلي سايرس بوجه جديد.. لن تتعرف عليها بعد هذا التغيير الجذري المفاجئ! (شاهد)

وطن– أظهرت النجمة الأمريكية مايلي سايرس أنها في سن الثلاثين قادرة على فعل أي شيء تقريبًا.

لدى مايلي سايرس الكثير من المواهب، فهي مغنية وكاتبة أغاني ومنتجة تسجيلات وممثلة.

ومع ذلك، بينما تبحث مايلي سايرس عن مشروعها الكبير التالي، قررت تغيير مظهرها بشكل جذري مع اقترابنا من فصل الخريف.

ليست شقراء بعد الآن

أصبح مظهرها الأشقر الآن شيئًا من الماضي، حيث عادت إلى جذورها. لقد اختارت العودة إلى لون شعرها الأصلي: البني.

شاركت سايرس صورتها الأولى كامرأة سمراء لأول مرة بعد سنوات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت الفنانة بشعر بني غامق طويل ومستقيم مع بعض اللمسات الحمراء.

وقد أثار هذا التغيير الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

بداية فصل جديد

ويعتقد بعض متابعيها أن هذا التغيير في لون شعرها هو بداية فصل موسيقي جديد في مسيرتها الفنية.

كانت سايرس تفكر في العودة إلى شعرها الداكن الطبيعي لبعض الوقت. حتى أنها أخبرت برنامج “اليوم” أنها تريد صبغ شعرها من أجل حفلة ليلة رأس السنة الجديدة التي تبثها قناة NBC.

نصحتها مغنية الريف دوللي بارتون بعدم القيام بذلك.

من أجل دوللي بارتون

وأشارت سايرس: “لم أر قط دوللي خائفة إلى هذا الحد من قبل. لقد تصرفت وكأنني أبلغتها بأسوأ أخبار يمكنك تخيلها”.

قالت لها دوللي: “لا يمكنك فعل ذلك. أنت أنا”.

لهذا السبب قررت مايلي أن تبقى شقراء لفترة أطول، حتى الآن.