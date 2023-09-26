للمرة الثانية خلال أسبوع.. إيلون ماسك في تصرف غريب أمام رئيسة المجر

وطن- تداولت وسائل إعلام غربية لقطات مصورة تظهر الملياردير الأميركي إيلون ماسك وهو يحمل ابنه على ظهره أثناء قيامه بجولة مع رئيسة المجر “كاتالين نوفاك” داخل مصنع تيسلا للسيارات الكهربائية الذي تم افتتاحه بولاية تكساس مؤخراً.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أيام التي يظهر فيها مالك منصة إكس بعد أن التقطت عدسات الكاميرا لحظات لطيفة جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يحمل طفله بين يديه في البيت التركي.

وبدا إيلون ماسك في الصور المتداولة وهو يقوم بجولة في مصنع تيسلا الجديد في تكساس أمس مع أحد أبنائه الأحد عشر، حيث التقى بالرئيسة المجرية كاتالين نوفاك لإجراء محادثات حول الأزمة الديموغرافية في العالم.

وتم تصوير “ماسك ” مع ابنه على كتفيه بينما كان يصطحب “نوفاك ” في جولة حول المنشأة قبل التوجه إلى اجتماع على انفراد لمناقشة أهمية إنجاب الأطفال بحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف المصدر أن رجل الأعمال الأشهر ذهب إلى موقع X المملوك له بعد الاجتماع ليكتب بوضوح: “إنجاب الأطفال هو إنقاذ العالم”.

وشاركت نوفاك المشاعر في منشور على فيسبوك ، واصفة ماسك بأنه “حليف” جديد لنا في النضال من أجل حرية الأسر، وهو يعرف ويقدر برنامج المجر الذي يركز على الأسرة.

وأضافت: “لقد ناقشنا مع إيلون ماسك ما يمكننا القيام به معًا لمساعدة الشباب على الحصول على المزيد من الشجاعة ليقولوا نعم لإنجاب الأطفال”.

وتابعت أن عدم الإنجاب هو السمة الأكثر إثارة للقلق في عصرنا.

سياسات مؤيدة للأسر

واتبعت المجر المعروفة باسم ” هنغاريا” أيضاً تحت قيادة حزب فيدس المحافظ الوطني، عددًا من السياسات “المؤيدة للأسرة” لحماية عدد السكان الذي انخفض عدده إلى 9.6 مليون نسمة.

وفي عام 2015، قدمت البلاد خطة إسكان للأزواج الشباب، وطرحت إعفاء ضريبي مدى الحياة في عام 2019 للنساء اللاتي ينجبن أربعة أطفال أو أكثر.

وكان من المقرر أن يحضر ماسك القمة الديموغرافية في العاصمة بودابست هذا الشهر قبل الاجتماع مع نوفاك.

وحضر الحدث أصوات بارزة من بينها رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني والمحلل الكندي جوردان بيترسون والاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جيمس هيكمان.

عُقدت القمة لأول مرة في عام 2015، ونظمتها الحكومة المجرية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومجموعات دولية أخرى.

وقد دق إيلون ماسك ناقوس الخطر بشأن الانهيار السكاني عدة مرات في الماضي، حيث غرد في يناير: “الانهيار السكاني يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الحضارة”.

كما شارك رابطًا لبيانات البنك الدولي، والتي أظهرت أن معدل الخصوبة في العالم كان عند أدنى مستوياته منذ الستينيات.

طفل ماسك

والطفل الذي ظهر مع ماسك ويدعى “إكس” هو واحد من ثلاثة أطفال أنجبهم ماسك من الفنانة الموسيقية غرايمز.

والزوجان “شبه منفصلين” في سبتمبر 2021، ولدى ماسك 11 طفلاً من ثلاث نساء مختلفات.

وبعد الزواج من الكاتبة الكندية جوستين ويلسون في عام 2000، رحب الزوجان بطفلتهما نيفادا ألكسندر ماسك في عام 2002. وتوفيت نيفادا بشكل مأساوي بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS) في الأسبوع العاشر.

أنجبت ويلسون توأمين غريفين وفيفيان ماسك في عام 2004 بعد تلقيها علاج التلقيح الصناعي، وأنجبت ثلاثة توائم كاي وساكسون وداميان في عام 2006.

ولم يلبث ماسك أن انفصل عن وويلسون في عام 2008.

وبدأ رجل الأعمال بمواعدة مغنية البوب غرايمز في عام 2018، والتي أنجبت ابنهما X في عام 2020.

في عام 2022، أعلنت غرايمز عن ولادة Exa Dark Sideræl Musk عن طريق التلقيح الإصطناعي، وُلد في ديسمبر 2021. أُطلق على Exa لقب Y.

وبعد انفصاله عن غرايمز، رحب ماسك بتوأم من شيفون زيليس في نوفمبر 2021، وفقًا لوثائق المحكمة.