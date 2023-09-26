لحظات مرعبة: ركاب يعلقون رأساً على عقب في لعبة ملاهي تعطلت بهم! (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه “يحبس الأنفاس” لركاب إحدى الألعاب في متنزه أميركي تعطلت بهم وعلقوا رأساً على عقب لحين إصلاحها.

وأظهر الفيديو، أن عشرات الأشخاص ظلوا عالقين رأسا على عقب في الهواء، إثر تعطل اللعبة في الملاهي.

وقالت تقارير إعلامية، إن هذا المشهد المروع أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بآلام في الصدر، بجانب فقدان الإحساس في أرجلهم، بعدما ظلوا في الهواء لأكثر من 30 دقيقة.

راكبان ظنا أن التعطل جزء من اللعبة

وكان سبنسر باركهاوس، البالغ من العمر 11 عامًا، وشقيقته ماكينزي باركهاوس، البالغة من العمر 15 عامًا، من بين أولئك الذين علقوا في الرحلة.

عندما توقفت الرحلة للمرة الأولى، افترض الاثنان أنها جزء من التجربة، وعندما تجمعت سيارات الإسعاف تحتهم، أدركا أن شيئًا ما يحدث.

وقال سبنسر، إن التجربة أصابته بصدمة نفسية، مضيفا أن الجميع أصيبوا بالذعر وتقيأ أحدهم أثناء تعليقه رأسًا على عقب.

يُشار إلى أن تقارير إعلامية أخرى، تحدثت عن أن الواقعة حدثت في مدينة ملاهٍ في أونتاريو الكندية، ونقل عن أحد الركاب أن طاقم عمل مدينة الملاهي احتاج إلى 20 دقيقة إضافية لإخراج ركاب لعبة “الحطاب” من أماكنهم، بعد التجربة المرعبة التي مروا بها.