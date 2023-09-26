تتعدد الطقوس والمحبوب واحد.. كيف تستقبل الدول العربية يوم المولد النبوي 2023؟

وطن – تحتفل العديد من الدول العربية ودول العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي للعام الميلادي 2023 الهجري 1445 وهو يوم مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يتم استقباله في مختلف البلدان؟

وتختلف طقوس الاحتفال من دولة إلى أخرى يتميز كل منها بعادات متوارثة تتسم بالعفوية والناتجة عن محبة الملايين لرسول السلام والإسلام تتنوع ما بين التعبير عن الفرح واستخلاص العبر من الدروس وذكر سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ورغم الإساءات التي يتعرض لها حضرة النبي والرموز الدينية العظيمة وأعظمها معجزة الإسلام المتمثلة في القرآن الكريم، إلا أن وتيرة إحياء هذا اليوم في تزايد وفيها يستذكر الملايين عظمة ونبل وكرم أخلاق الرسول ومعاناته ليصل الدين لنا على “طبق من ذهب”.

ولعل مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فرصة لتذكير من تاه عن الطريق الصحيح بأن يقرأ سيرته العطرة ويأخذ منها العبر ويعود إلى الصواب والرشد ويبتعد عن كل ما يغضب الله ويظلم عباده.

ويصادف يوم المولد النبوي 27 أيلول/سبتمبر 2023 حسبما رصدته (وطن) عن التقويم الهجري الذي يوافق 12 ربيع الأول 1445.

كيف تستقبل الدول العربية يوم المولد النبوي؟

وفي الكثير من الدول العربية تبدأ الاستعداد منذ بدء شهر ربيع الأول وحتى يوم 12 من الشهر الفضيل ذاته حيث تنشط الحركة الاقتصادية وتشهد العواصم عادات وتقاليد وأنشطة خاصة من التزين والتجهز وإقامة الفعاليات الدينية المهمة بالتعريف عن سيرة سيد الكائنات.

وفي ليبيا على سبيل المثال يحمل الأطفال القناديل ويطوفون في الساحات وتستقبل ربات البيوت اليوم الفضيل بالزغاريد ورش ماء الورد طيلة سبع أيام من ذكرى مولد الرسول.

وفي يوم المولد النبوي سواء ضمن 2023 أو 1445 وغيرها تعد نساء الجزائر عشاءً مميزاً تقليدياً يدعى “البركوكس بالدجاج” مع حلويات وشاي وقهوة توزع في أجواء مميزة بين الشموع والأناشيد الدينية.

المولد النبوي في المغرب والجزائر

ويطلق أهالي المغرب على ذكرى ميلاد النبي محمد اسم “الميلودية”، إذ تعود الاحتفالات إلى العصر ما بين 500 و620 للهجرة.

وتتميز الاحتفالات بالمغرب بالدروس والمدائح النبوية ضمن المساجد والتواشيح الدينية بمشاركة العلماء ورجال الدولة ورجال الطرق الصوفية.

وفي مصر حلوى حصان وعروسة المولد وجولة في شوارع القاهرة مع أجواء ساحرة تزين مختلف المحافظات والمناطق المصرية.

مولد الرسول في الإمارات والسعودية

وفي السعودية يتلى القرآن مع أدعية مأثورة ومواعظ دينية وتضاء 16 حزمة ضوئية ببرج الساعة في الحرم المكي أعلى برج في المملكة.

أما في الإمارات تتزين الشوارع والمساجد بالإضاءات والزينة المميزة للحدث وتشهد الجوامع حلقات ذكر وابتهال وتسبيح وصلوات جماعية ودروس عن سيرة المصطفى.

وفي فلسطين يتم إحياء ذكرى المولد النبوي بفعاليات دينية مع أجواء روحانية كبيرة وتحضير أشهى أنواع الحلوى مثل النمورة والكنافة ويتم في يوم المولد النبوي تبادل الزيارات والتهاني وتوزيع الطعام على المارة.