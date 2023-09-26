fbpx
    رياضة

    كيفية حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 السعودية والأسعار

    تبدأ أسعار حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 من 40 وحتى 100 ريال سعودي
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023
    كأس العالم للأندية 2023 السعودية

    وطن- طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023 للمباريات وتفاصيل الأسعار، الاثنين، المقامة في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

    وتم تفعيل حجز تذاكر حضور مباريات كأس العالم للأندية 2023، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الثلاثاء، للمرحلة الأولى.

    كما وستكون هناك مرحلة ثانية لحجز تذاكر المباريات الشهر المقبل، على أن تكون المرحلة الثالثة والختامية بعد مباراة الاتحاد السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي الافتتاحية.

    كيفية حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023

    ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، خطوات كيفية حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023 -2024، كما يلي:

    1. الدخول على الموقع الرسمي (اضغط هنا)، للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
    2. الضغط على ملصق شراء تذاكر في أعلى يسار الصفحة الرئيسية للموقع.
    3. تحديد المباريات التي تريد شراء تذاكرها.
    4. القيام بتحديد فئة السعر التي تريد شراؤه ورقم المقعد داخل مدرجات ملعب المباراة.
    5. دفع ثمن التذكرة بطريقة الدفع الإلكتروني (أون لاين).
    كأس العالم للأندية 2023
    موقع حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023

    أسعار حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023

    كما وجاءت أسعار حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023، على النحو الآتي:

    الفئة الأولى: 100 ريال سعودي.

    الفئة الثانية: 75 ريال سعودي.

    أما الفئة الثالثة: 40 ريال سعودي.

    ذوي الاحتياجات الخاصة (فئة): 40 ريال سعودي.

    كأس العالم للأندية 2023 السعودية
    طريقة اعتماد حجز تذكرة مباراة في كأس العالم للأندية 2023

    كما ويشارك 7 أندية على مستوى قارات العالم، بجوار فريق الاتحاد السعودي بطل دوري روشن الممتاز للموسم الماضي والمستضيف بلاده لهذه البطولة العالمية للأندية بنسختها ال20.

    وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، بتاريخ ال12 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، كما وستختتم فعاليات البطولة  في ال22 من الشهر ذاته.

    شراء تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023
    حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية على موقع الفيفا
    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.