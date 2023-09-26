كيفية حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 السعودية والأسعار

وطن- طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023 للمباريات وتفاصيل الأسعار، الاثنين، المقامة في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وتم تفعيل حجز تذاكر حضور مباريات كأس العالم للأندية 2023، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الثلاثاء، للمرحلة الأولى.

كما وستكون هناك مرحلة ثانية لحجز تذاكر المباريات الشهر المقبل، على أن تكون المرحلة الثالثة والختامية بعد مباراة الاتحاد السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي الافتتاحية.

كيفية حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، خطوات كيفية حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023 -2024، كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي (اضغط هنا)، للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). الضغط على ملصق شراء تذاكر في أعلى يسار الصفحة الرئيسية للموقع. تحديد المباريات التي تريد شراء تذاكرها. القيام بتحديد فئة السعر التي تريد شراؤه ورقم المقعد داخل مدرجات ملعب المباراة. دفع ثمن التذكرة بطريقة الدفع الإلكتروني (أون لاين).

أسعار حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023

كما وجاءت أسعار حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023، على النحو الآتي:

الفئة الأولى: 100 ريال سعودي.

الفئة الثانية: 75 ريال سعودي.

أما الفئة الثالثة: 40 ريال سعودي.

ذوي الاحتياجات الخاصة (فئة): 40 ريال سعودي.

كما ويشارك 7 أندية على مستوى قارات العالم، بجوار فريق الاتحاد السعودي بطل دوري روشن الممتاز للموسم الماضي والمستضيف بلاده لهذه البطولة العالمية للأندية بنسختها ال20.

وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، بتاريخ ال12 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، كما وستختتم فعاليات البطولة في ال22 من الشهر ذاته.