فيديو متداول لقافلة سيارات إسعاف يثير الشك في عدد الضحايا البحرينيين جراء الهجوم الحوثي

وطن- تداول نشطاء على منصة “إكس”، مقطع فيديو لقافلة من سيارات الإسعاف في مملكة البحرين، أثارت تشكيكا في حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله “الحوثي” اليمنية قرب الحدود السعودية اليمنية.

وأظهر الفيديو المتداول، قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف، وقيل إنها تنقل الضحايا البحرينيين الذين سقطوا جراء الهجوم الحوثي، فيما شكك نشطاء في صحة الحصيلة التي أعلنتها المنامة التي تتحدث عن قتيلين فقط.

بيان الجيش البحريني عن الهجوم الحوثي

وكان الجيش البحريني، قد أعلن أن اثنين من أفراده قُتلا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون، على القوة التي تم نشرها بالمنطقة الحدودية الجنوبية للسعودية، علما بأن الجماعة اليمنية لم تتبنَ الهجوم حتى الآن.

وقال بيان للجيش البحريني، إن ضابطا وجنديا قتلا فيما سقط عدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم لما سماه البيان “الواجب الوطني المقدس” للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات “عاصفة الحزم وإعادة الأمل”.

وأشارت وزارة الدفاع البحرينية، إلى أن الهجوم وقع رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

وبحسب البيان، تم إرسال طائرة مع فريق طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين إلى البلاد.

التحالف يتوعد الحوثيين برد

بدوره، قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إن الهجوم الذي استهدف القوات البحرينية جنوبي المملكة عمل استفزازي، مؤكدا أنه سيرد في الزمن والمكان المناسبين.

وأفاد بيان صادر عن الناطق باسم التحالف تركي المالكي، بأن عسكريين من قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين على الحدود الجنوبية للمملكة قتلا، في هجوم من قبل عناصر تابعة للحوثيين.

وأكد الناطق باسم التحالف، أن مثل هذه الأعمال التي وصفها بـ”العدائية والاستفزازية المتكررة” لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة، والوصول لحل سياسي شامل.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد رفضها للاستفزازات المتكررة، واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.