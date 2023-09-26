فيديو مؤلم لحريق متعمد التهم مسجدا كبيرا بالسويد بشكل كامل

وطن- اندلع حريق متعمد في أحد المساجد الواقعة جنوبي شرق السويد، ما سبّب أضرارا جسيمة، فيما انتشرت لقطات مصورة توثق آثار الحريق.

وأظهرت اللقطات، أعمدة الدخان تندلع بكثافة جراء الحريق المتعمد في مسجد إسكليستونا الكبير، حيث أتى الحريق على المسجد بالكامل.

وصرح مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش، لإذاعة SR السويدية الحكومية، بأن الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا نتج عن عمل متعمّد.

وأضاف أن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرض لتهديدات واعتداءات، مشيرة إلى أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقا متعمدا.



بيان الشرطة عن الاعتداء

بدورها، قالت الشرطة المحلية، في بيان، إن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مؤكدة أن التحقيق في الحادث جار.

وصرح الضابط في فريق الإنقاذ أندرس سيسلر بأن المبنى الرئيسي للمسجد لم يكن قابلا للإنقاذ، وأن المبنى احترق من السقف.

وأضاف أن الحريق لم يؤدِ إلى تسجيل إصابات، إذ لم يكن أحد في المسجد عندما اندلع.

تكرار الإساءة للمصحف في السويد

وتكررت في السويد، التي يعيش فيها أكثر من 600 ألف مسلم، في الآونة الأخيرة، حوادث الإساءة للمصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم لاستدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

وفي 25 يوليو / تموز الماضي، تبنّت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة كونها انتهاكا للقانون الدولي.