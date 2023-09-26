فيديو اغتصاب فتاة قاصر استدرجتها عشرينية سورية يهز لبنان (شاهد)

وطن- نشرت صفحة “وينيه الدولة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو صادم يوثق عملية اغتصاب “شاب” لفتاة قاصر.

وقالت الصفحة إن فتاة تبلغ من العمر 20 عاما وتدعى “مريم” قامت باستدراج الفتاة القاصر التي لم تتجاوز عمر الـ 14 وتدعى “ه.م” الى شقة مهجورة في مخيم سعيد الغواش- صبرا بلبنان، وقامت بضربها بوحشية وتعذيبها وحجز حريتها مع شخص اخر يدعى “هاني. ك”.

وأكدت الصفحة على أن المدعو “ه.م” قام باغتصاب الفتاة القاصر بوحشية، في حين قام شاب آخر من مخيم شاتيلا يدعى “ع.ه” بتصوير عملية الاغتصاب بقصد ابتزازها وإذلالها.

الفتاة من أسرة مفككة

وذكرت “وينية” الدولة أن الفتاة “ه.م” من اسرة مفككة وليس لها معيل وقد تعرضت لصدمة نفسية جراء ما حصل معها ولم تجد من تشتكي إليه.

ودعت الصفحة، القوى الأمنية الى التحرك فورا والقاء القبض على المغتصب والفتاة التي التي استدرجتها وعذبتها ومن قام بتصويرها.

السلطات تتحرك

ولم تمر ساعات قليلة على ما نشرته الصفحة، حتى كشفت عن تحرك قوة من مخابرات الجيش وداهمت منزل المدعو هاني الكيال/فلسطيني واعتقلته بتهمة اغتصاب الفتاة القاصر.

وأوضحت الصفحة بأن القوى الامنية اعتقلت أيضاالفتاة مريم ابراهيم الزايد/سورية الجنسية وذلك على خلفية استدراج الفتاة القاصر وتعنيفيها واغتصابها وتصويرها.

تسليم المتهم الثالث

من جانبها، قامت اللجنة الامنية في المخيمات الفلسطينية بتسليم مصور عملية الاغتـصاب ويدعى جمال عبد الهادي/فلسطيني الى أحد الاجهزة الامنية اللبنانية.

ونشرت “وينيه الدولة” صور المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم.