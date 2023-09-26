فتاة سعودية تعتدي بالضرب العنيف على شاب مازحها (فيديو)

وطن- تداول سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حالة اعتداء فتاة على شاب وسط الشارع العام حاول ممازحتها من خلال بخاخ ثلج.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يقف أمام سيارة بيضاء تقودها فتاة وفجأة نزلت الفتاة التي كانت ترتدي العباءة السوداء من سيارتها مسرعة واتجهت إلى الشاب على الجانب الآخر من الشارع المزدحم ، وقامت بإمساكه من رأسه وبدأت تنهال عليه بالضرب وسط ذهول المارة.

ولم تكتف بذلك بل أسقطته على الأرض. ظل الشاب مستلقيًا دون قدرة على التحرك بعد إصابته بحالة إغماء.وحاول أحد الأشخاص منعها من ضرب الشاب إلا أنها دفعته بعنف أيضاً .

ولم تتمكن “وطن” من معرفة ظروف الواقعة أو أسبابها أو تفاصيل أخرى عنها.

تصرف صادم

وأثار الفيديو جدلًا وانقسامًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرف الفتاة الصادم ، فمنهم من اعتبره خروجًا عن الأدب واللياقة، ومنهم من رأى أنه تصرف شجاع من الفتاة دفاعًا عن نفسها، دون توضيح سبب ذلك الاعتداء.

وعلق ” أبو رائد“: “تصرف الشاب معها كان رائعاً بعدم التعدي أو الضرب هذا اللي لفت نظري”.

واستدرك: “أكيد مافعلته هو عبارة عن ردة فعل لشيء ما حصل”.

وعبر آخر عن اعتقاده بأن الشاب تصرف تصرفاً سيئاً واستخدم بخاخ ثلج في وجه الفتاة وكان عليه أن يحترم نفسه ولا يعتدي على ذكر أو انثى”

وفي السياق ذاته عقّب “محمد”:”بخاخ الثلج ما جاب خير للكثير وفيه قلة ادب وعدم احترام للآخرين”.

واستدرك: “كم واحد انعفس خشمه بسبته”.

عقوبة الضرب في المملكة

ووضعت المملكة العربية السعودية عقوبة الضرب في القانون السعودي. لردع كل شخص تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين بالضرب. وبذلك يصبح الضرب جريمة، ولها عقوبة في قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية.

ووفق موسوعة الصفوة القانونية :نصّت عقوبة الضرب في القانون السعودي في حال الضرب على الوجه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريالاً سعودياً، وذلك وفقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الحماية من الإساءة.وتُعتبَر قيمة الغرامة المذكورة الحد الأعلى الذي يمكن للقاضي فرضه كعقوبة نتيجة الاعتداء بالضرب على الآخرين بالصفع.

ويستطيع القاضي تحديد قيمة الغرامة وفقاً للحالة الموجودة بين يديه، وظروفها والسبب الذي أدّى إلى ذاك، وما النتيجة القائمة على الفعل على ألّا يتجاوز حد الغرامة الأقصى.