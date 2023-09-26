شاكيرا في ورطة جديدة.. موظفة سابقة تفضح تصرفاتها الصادمة معهم وبخلها الشديد!

وطن– تعرضت المغنية العالمية شاكيرا لانتقادات شديدة من قبل موظفة سابقة.

زعمت كريستينا كاستانيو، في حديثها إلى برنامج Así es la vida، أنها عملت مع شاكيرا في كليب أغنيتها “Hips don’t lie”. وأشارت إلى أن شخصيتها ليست لطيفة تمامًا. في الواقع، لقد استنكرت بعض الممارسات الاستبدادية من شاكيرا.

اعتراف كريستينا كاستانيو قوي، حيث قالت: “ينص العقد على أنه عندما تمر شاكيرا، ينهض الموظفون ويواجهون الحائط. لا يوجد المزيد من الكلمات. عندما تقول لا أقترب منك، تقوم بإزالة فتاة من المجموعة التي تبرز أكثر”.

“بخيلة ولديها فوبيا “

هذه الموظفة السابقة لدى شاكيرا أكدت باختصار أنها ذات شخصية معقدة. وعلقت كريستينا كاستانيو: “إنها امرأة تعاني من العديد من المخاوف، وتعاني من العديد من حالات عدم الأمان. أنت لا تعرف الحقيقة. ما شهدته تلك العائلة على مدار 12 عامًا، وما عانى منه جيرارد بيكيه، أنت لا تعرفه”.

في المقابل، تشمل الانتقادات الموجهة للمغنية الكولومبية انتقادات لبخلها المزعوم.

أبخل امرأة

في الواقع، كان رد فعل كاستانيو قوياً عندما قرأت أن شاكيرا دفعت مليون يورو لمربيتها التي تظهر في فيديو كليب El Jefe: “إنها أبخل امرأة قابلتها على الإطلاق، أنا لا أصدق ذلك”.

في الأيام الأخيرة، عادت شاكيرا إلى الواجهة من جديد بعد العرض الأول للفيديو كليب المثير للجدل لأغنية “El Jefe”. تم تفسير بعض أجزاء الكلمات على أنها سهام جديدة في عائلة بيكيه.