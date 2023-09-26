زوجة سياسي يمني تناشد بوقف ترحيله لمصر تفاديا لإعدامه.. ما علاقة الإمارات؟

وطن- دعت زوجة سياسي يمني بارز ومنتقد للحكومة، والذي تم اعتقاله لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، الحكومة المصرية إلى عدم ترحيله إلى اليمن، حيث يواجه خطر السجن أو الإعدام.

وفي حديثها أمام مطار القاهرة، ناشدت رحمة الشجاع، زوجة عادل الشجاع، العضو البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، الحكومة المصرية بوقف ترحيله المزمع إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية.

وقالت رحمة الشجاع، في مقطع فيديو، إن السلطات المصرية أبلغتها في وقت سابق بترحيل عادل الشجاع إلى إسبانيا، لكنها صدمت عندما علمت في المطار أنهم سيرحلونه إلى عدن.

الشجاع دائم الانتقاد للحكومة اليمنية

والشجاع، وهو كاتب معروف بانتقاده للحكومة اليمنية ويهاجم الفساد بانتظام على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبحسب تقارير إعلامية محلية ، فقد كان هناك تضامن واسع النطاق مع الشجاع وحملات ضغط من قبل الناشطين والمثقفين لوقف ترحيله، فيما طالبت رحمة الشجاع، المنظمات الدولية والسفارة اليمنية بحماية زوجها.

وقالت رحمة: “إرساله إلى حبل المشنقة يعد جريمة.. لقد جئنا إلى مصر معتقدين أننا تحت الحماية المصرية والرئيس السيسي وحماية الشعب.. غادرنا صنعاء لأن هناك أمر إعدام ضد زوجي وغادرنا عدن لأنه سيُسجن”، وأضافت مخاطبة السيسي: “أنقذنا”.

علاقة الإمارات

وكان الشجاع قد انتقد مؤخراً الحكومة اليمنية والصفقة المثيرة للجدل مع شركة الاتصالات الإماراتية NX، والتي ربما أدت إلى إصدار أمر الترحيل.

وفي الأسبوع الماضي، داهمت السلطات المصرية منزل الشجاع، وألقت القبض عليه. وتم إطلاق سراحه بعد بضعة أيام بعد موجة من الغضب على الإنترنت.

واتهمت رحمة الشجاع، الحكومة اليمنية بطلب اعتقاله وترحيله.