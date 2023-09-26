رمضان قديروف ينشر فيديو لابنه وهو يضرب أوكرانياً متهماً بحرق القرآن وهكذا علق عليه

وطن- نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، مقطع فيديو على الإنترنت لابنه وهو يضرب رجلاً متهمًا بحرق القرآن الكريم في مركز احتجاز قبل المحاكمة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن قديروف البالغ من العمر 46 عامًا، الذي كان مشغولًا بمحاولة إثبات أنه لم يمت، تحول الآن إلى نشر المقطع العنيف على الإنترنت لابنه البالغة من العمر 15 عامًا، قائلاً إنه فخور بما فعله ابنه.

ووفقا للصحيفة، فإنه في منتصف أغسطس/آب، اشتكى نيكيتا زورافيل، الرجل المتهم بحرق الكتاب الكريم، من أن آدم قديروف زار زنزانته وضربه عندما خرج والده.

وقالت السلطات في الشيشان بعد ذلك إنها تحترم حقوق الإنسان “على أعلى المستويات”، وقال متحدث باسمها إنها ستحقق في الشكوى المتعلقة بسلوك آدم.

لكن الآن قديروف، وهو أب لاثني عشر طفلاً، يتفاخر فعليًا بالضرب الذي تعرض له في منشور على تطبيق تليجرام قائلاً إن ابنه “فعل الشيء الصحيح”.

وكتب قديروف تعليقا على القيديو قائلا:”لا تزال هناك خلافات على الإنترنت حول حقيقة أن آدم قديروف ضرب حارق القرآن الكريم نيكيتا زورافيل، عضو الخدمات الخاصة في أوكرانيا . هل هذا صحيح أم لا؟”.

وأضاف:” أعتقد أن أي شخص يسيء إلى أي كتاب مقدس يجب أن يعاقب بشدة، بما في ذلك أولئك الذين يحرقونه بشكل ظاهري”.

قديروف فخور بما فعله ابنه آدم

وقال:”لدى بلادنا قانون فريد يحمي القيم الدينية وتحميها الدولة على أعلى مستوى”، ليختم حديثه بالقول:”بدون مبالغة، نعم، أنا فخور بعمل آدم”.

وأشارت التقارير إلى أن المحققين الروس زعموا أن المواطن الأوكراني “زورافيل”، حصل على أموال مقابل تصوير مواقع عسكرية روسية للمخابرات الأوكرانية.

قرار بتسليم “زورافيل” للشيشان

وأصدر وزير العدل الروسي قررا بتسليمه للشيشان لتتم محاكمته هناك وفقا لقونينها كونها دولة مسلمة.

يشار إلى أنه أنه عندما كان آدم في السادسة من عمره فقط، أطلق علماء الدين الشيشان لقب “أصغر حافظ في روسيا” على “آدم” نجل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بعد أن حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب.