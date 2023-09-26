حريق صالة أفراح بالحمدانية يهز العراق.. اللهب يتساقط على العرسان وجثث مكدسة (فيديو)

مشاهد مروعة لاحتراق صالة أفراح في العراق.. اللهب يتساقط على العرسان وجثث مكدسة (فيديو)- هزت فاجعة العراق، في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بعد احتراق صالة أفراح بداخلها مئات الأشخاص.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر صحي وأمني بمقتل 9 على الأقل وإصابة 25. في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

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بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى وصل إلى 30 شخصا، و80 إصابة.

ونشرت وكالة العراق برس، فيديو يوثق لحظة اشتعال النار في الصالة جراء احتراق السقف، وتساقط اللهب على الحضور.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وجاء في بيان المديرية الذي نقلته وكالة الانباء العراقية:”الدفاع المدني يستنفر فرق الإطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى”.

استنفار حكومي

ووجه وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، بالاستنفار لإسعاف وعلاج المصابين في الحادث.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم”.

في ذات السياق، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية.

وقال الشمري في تصريح لوكالة الانباء العراقية: “توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية”.

تم إخلاء المصابين

وأكد الشمري أن الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق الذي هز العراق.

أيضاً، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى. وذلك للوقوف على تداعيات الحريق”.

ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المروع.