تعليق ناري من كيليان مبابي على هدف أشرف حكيمي في شباك أوليمبيك مارسيليا (شاهد)

وطن – علق كابتن منتخب فرنسا ولاعب نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، على الهدف العالمي الذي سجله زميله أشرف حكيمي في شباك أوليمبيك مارسيليا خلال قمة منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، التي أقيمت الأحد.

وعبر خاصية “الاستوري” على حسابه في “انستغرام“، نشر كيليان مبابي هـدف أشرف حكيمي في مرمى مارسيليا من الكرة الثابتة، وعلق عليه بالقول: “أفضل جناح أيمن في العالم”.

كما أشار كيليان مبابي إلى أشرف حكيمـي وخاطبه قائلا: “أنت تعلم ذلك يا ملك”.

واكتسح باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك مارسيليا 4 /صفر، الأحد، في قمة منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبهذا الفوز الكبير، يكون باريـس سان جيرمان قد رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر بريست، وبفارق نقطة خلف نيس صاحب المركز الثاني، وبفارق الأهداف فقط خلف موناكو صاحب المركز الثالث.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة الثامنة عن طريق أشرف حكيمي، قبل أن يضيف راندل كولو الهدف الثاني في الدقيقة 37 .

وفي الدقيقة 47 سجل جونزالو راموس الهدف الثالث للفريق الباريسي، قبل أن يسجل هو نفسه الهدف الرابع في الدقيقة 89 من اللقاء.