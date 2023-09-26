تركي يعتدي على والدته المسنة بالضرب وينزع عنها حجابها في إسطنبول لسبب صادم

وطن- أعمى الغضب والتهور رجلاً تركياً فقام بالإعتداء على والدته بمنطقة أتاشيهر في إسطنبول بعد انتقادها لتصرفات حفيدها وسط ذهول الناس من حولهما.

واعترضت المرأة المسنة على تصرفات حفيدها، بعد أن قام بعناق زوجته في الشارع أمام أعين الناس، إلا أنها تفاجأت باعتداء نجلها عليها داخل محل بقالة تديره وقام بنزع حجابها أمام زبائن المحل دون أدنى اعتبار لمشاعر الأمومة.

وكان حفيد ثان للجدة يسجل الواقعة بكاميرا هاتفه المحمول.

ووفقاً لموقع odatv التركي وقع الحادث يوم أمس ( الاثنين) عند مدخل سوق في أتاشهير.

ويُزعم أن الجدة رأت حفيدها يعانق زوجها في الشارع وكان رد فعلها على الموقف عنيفاً وعندها ذهب الحفيد إلى والده واشتكى على جدته لتقع مشاجرة بينها قام على إثرها بضرب والدته ونزع حجابها، ثم اسقطها أرضًا من شدة اللكمات التي وجهها لها.

وحاولت المرأة المسنة الدفاع عن نفسها، ولكنها فشلت في ذلك بسبب ضخامة القوة الجسدية لنجلها، حسبما أبان مقطع الفيديو المتداول.

ويرى الابن المعتدي في مشهد تال وهو يبتعد عن مكان الحادثة وكأن شيئاً لم يحصل.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي غضب واستياء الأتراك الذين طالبوا بتوقيف الابن المعتدي ومحاسبته وتوفير الحماية للضحية.