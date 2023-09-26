بنزيما يثير غضب اليمين المتطرف في فرنسا بسبب الزي السعودي.. ما القصة؟

وطن – أثارت صورة النجم الفرنسي كريم بنزيما، وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، غضب اليمين المتطرف في فرنسا.

ونشر مهاجم ريال مدريد السابق ولاعب نادي الاتحاد، عبر حسابه بمنصة “إكس“، صورة لنفسه وهو يرتدي البشت البيج (معطف مطرز)، والشماغ (وهو غطاء رأس مربع باللونين الأحمر والأبيض)، وهذا الزي يرتديه الرجال السعوديون في المناسبات الخاصة مثل الأعراس والمهرجانات.

ويتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي سنويًا في 23 سبتمبر، ويحيي ذكرى إعادة تسمية مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي من الملك عبد العزيز آل سعود.

وجذبت الصورة أكثر من 3 ملايين “إعجاب” عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنها أثارت أيضًا انتقادات كبيرة من شخصيات فرنسية يمينية متطرفة نددت باختيار بنزيما للملابس باعتبارها تروج لما سمونها “إيديولوجية إسلامية”.

من جانبه، قال جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطر: “على الأقل هو واضح.. إنه يريد أسلوب حياة إسلامية، لقد ذهب إلى المملكة العربية السعودية.. إذا تمكن كل من يريد أسلوب حياة إسلامية من الذهاب إلى الدول الإسلامية، فربما تكون فرنسا في وضع أفضل”، وفق موقع ميدل إيست آي.

وعندما سئل بارديلا عن وصف “أحد أعظم لاعبي كرة القدم الفرنسيين” بأنه “إسلامي”، قال إن هناك حاجة إلى “تمييز العمل الفردي” وأن المملكة العربية السعودية دولة “سلفية متشددة.

بنزيما ليس الأول في ارتداء الزي الخليجي التقليدي

ورد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة إلى أن بنزيما ليس أول لاعب كرة قدم يرتدي الزي الخليجي التقليدي.

فقد ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا، اللذان انضما أيضًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، الشماغ سابقًا أثناء مشاركتهما في رقصة السيف التقليدية المعروفة باسم العارضة.

وأصبح بنزيما أول لاعب كرة قدم كبير ينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف، سيرا على خطى زميله السابق في ريال مدريد رونالدو، الذي انضم إلى نادي النصر مطلع العام الجاري.

بنزيما وقع مع الاتحاد بعقد بقيمة 200 مليون دولار. وقال الحائز الحالي لجائزة الكرة الذهبية، وهي أعلى جائزة فردية في كرة القدم، إن قراره بالانتقال لم يتأثر براتبه فحسب، بل أيضًا بفرصة ممارسة الإسلام في البلاد، قائلا: “أنا مسلم، إنها دولة مسلمة، وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه.”

انتقادات للصفقات السعودية

وجاءت خطوة بنزيما وسط موجة من الانتقالات التي تربط اللاعبين البارزين بفرق في الدوري السعودي للمحترفين، والتي نتجت عن ضخ تمويل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

ويقول منتقدون إن السعودية تستخدم الرياضة لصرف الانتباه عن قضايا حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما يعرف باسم “غسل الرياضة“.

وعندما سُئل عن هذه الاتهامات خلال مقابلة حصرية مع شبكة فوكس نيوز في وقت سابق من هذا الشهر، أجاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: “إذا كان التبييض الرياضي سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة، فسنواصل القيام بغسل الرياضة”.