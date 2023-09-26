برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام مايوركا.. شاهد ملخص المباراة

وطن- تعادل فريق برشلونة أمام نظيره ريال مايوركا، الثلاثاء بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال7 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وافتتح صاحب الأرض ريال مايوركا أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال8، عن طريق اللاعب فيدان موريكي.

كما وأدرك برشلونة هدف التعادل عن طريق البرازيلي رافينيا دياز في الدقيقة ال41، ليسجل بعدها ريال مايوركا الهدف الثاني في الدقيقة ال45+3 من الوقت البديل من توقيع اللاعب أبدون براتس.

ملخص مباراة برشلونة ضد مايوركا

وعاد برشلونة ليحرز هدف التعادل الثاني في الدقيقة ال75، عن طريق اللاعب فيرمين لوبيز مارين.

كما وتساوى فريقا برشلونة وريال مايوركا في المباراة بين كلا الفريقين على مستوى التسديدات برصيد 10 تسديدات.

وتفوق برشلونة في الاستحواذ أمام ريال مايوركا على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 70%، مقابل 30% للفريق الأخير في المباراة.

كما وشهدت المباراة طرد اللاعب بابلو مافيو لاعب ريال مايوركا في الدقيقة ال90+8 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة وهو جالس على مقاعد البدلاء خارج الملعب.

تشكيلة برشلونة ضد مايوركا

ولعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام منافسه ريال مايوركا، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جواو كانسيلو، رونالد أراخو، مارتينيز، أليخالدرو بالدي.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، أوريول روميو، جافي.

مركز الهجوم: رافينيا دياز، فيران توريس، جواو فيليكس.

ويعتلي برشلونة بشكل مؤقت صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف غيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

كما وحل فريق ريال مايوركا في المركز ال15 برصيد 6 نقاط لهذا الموسم.