برشلونة يستعيد الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

وطن- عاد فريق برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثالث مع نهاية الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

وفشل فريق ريال مدريد في الحفاظ على صدارة ترتيب دوري الليغا، بعد خسارته مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، الأحد.

برشلونة واستعادة صدارة الدوري الإسباني

واستعاد برشلونة الصدارة بعد تحقيق الفوز المثير على سلتا فيغو، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كما وحقق الوصيف غيرونا الفوز على منافسه مايوركا، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة مع نهاية الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، قبيل افتتاح منافسات الجولة السابعة، على النحو الآتي:

برشلونة 16 نقطة.

غيرونا 16 نقطة.

ريال مدريد 15 نقطة.

أتلتيك بيلباو 13 نقطة.

أتلتيكو مدريد 10نقاط.

فالنسيا 10 نقاط.

رايو فاليكانو 10 نقاط.

ريال سوسيداد 9 نقاط.

قادش 8 نقاط.

ريال بيتيس 8 نقاط.

أوساسونا 7 نقاط.

فياريال 7 نقاط.

خيتافي 7 نقاط.

ألافيس 6 نقاط.

لاس بالماس 5 نقاط.

مايوركا 5 نقاط.

إشبيلية 4 نقاط.

سلتا فيغو 4 نقاط.

غرناطة 3 نقاط.

ألمرية نقطتين.

وستفتتح منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز بمواجهة إشبيلية وألمرية، الاثنين، كما وستختتم الجولة بمواجهة أتلتيكو مدريد وأوساسونا، الخميس.