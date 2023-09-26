اللبنانية كارلا بطرس بمايوه فاضح وحركات بذيئة في عمر الـ56 (فيديو)!

وطن– فجرت الفنانة اللبنانية كارلا بطرس، موجة غضب واسعة ضدها، بعد ظهورها بمايوه فاضح، تودع به فصل الصيف.

ونشرت كارلا بطرس فيديو عبر حسابها على “انستقرام“، وهي تستمتع أمام الشاطئ، مرتدية مايوه أسود بقطعتين.

الصيف لا ينتهي

وتعمدت كارلا التي تبلغ من العمر الـ56 عاماً، أن تركض على الشاطئ لتكشف جسدها بطريقة بذيئة فجرت الغضب ضدها.

وكتبت كارلا في تعليقها على الفيديو: “الصيف لا ينتهي أبدًا.. لأن كل امرأة نجمة”.

وشعر متابعو كارلا بطرس بالصدمة، خاصة أنهم اعتادوا على رزانتها في أزياءها وتصرفاتها.

غضب وهجوم

وجاء في التعليقات: “استحي على حالك وأخجلي بهيك عمر.. لبنان بلد الفجور”.

وكتبت متابعة: مابتستحي على حالك ولو .. أديه عمرك”.

وقالت أخرى: “لا هاي الختيارة شو مالها نهبلت”.

واتهمها متابع بالتعري من أجل المال، وكتب: “كلو بدو يلم مصاري بأي شكل كان “.

وعقبت أخرى: “ما بقى في شي اسمو عيب ولا حياء للاسف ولا انو العمر الو حق عيب يا عمي استحو”.

من هي كارلا؟

يذكر أن كارلا عارضة أزياء وممثلة لبنانية، بدأت التمثيل عام 1986.

في عام 1990 حازت كارلا على جائزة أفضل عارضة لبنانية.

شاركت في عدد من الأعمال الدرامية اللبنانية، منها (سكرتيرة بابا، مدام كارمن، أجيال، روبي، الإخوة).

كذلك شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها (فيتامين، خليك معي).

كما مثلت بالمسرح وذلك بمسرحية (شمس وقمر) التي عرضت في لبنان وقطر.

تزوجت وأنجبت من زواجها ابنتيها (أدريانا، ريفانا).

في عام 2007، توفي زوجها في حادث سيارة كاد يودي بحياة الأسرة كلها.