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    الهدهد

    العربية وسكاي نيوز ترفضان وصف قتلى الجيش البحريني في اليمن بالشهداء (شاهد)

    البحرين أعلنت مقتل ضابط وجندي وإصابة عدد آخر من جنودها داخل الحدود السعودية بقص طائرة حوثية مسيرة
    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    العربية وسكاي نيوز ترفضان وصف قتلى الجيش البحريني في اليمن بالشهداء (شاهد)
    العربية وسكاي نيوز

    وطن- في فضيحة جديدة مرتبطة بقناتي “العربية” و”سكاي نيوز”، امتنعت القناتين عن وصف قتلى الجيش البحريني في اليمن الذين قضوا في قصف حوثي للقوت البحرينية المرابطة على الحدود السعودية.

    وعلى الرغم من وصفمها دوما لقتلى الجيش السعودي والجيش الإماراتي في اليمن بالشهداء، إلا أن القناتين “العربية” المقربة من الإمارات، و”سكاي نيوز” التي تبث من الإمارات خالفتا سياستهما التحريرية السابقة.

    وفي تناولها للخبر، قالت قناة “العربية” إن “البحرين تعلن مقتل ضابط وفرد بهجوم حوثي على موقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن”.

    قناة العربية "البحرين "تعلن مقتل ضابط وفرد بهجوم حوثي
    قناة العربية “البحرين “تعلن مقتل ضابط وفرد بهجوم حوثي

    أما قناة “سكاي نيوز” فتناولت الخبر كما “العربية”، وامتنعت عن وصفهما بالشهداء، قائلة:”البحرين تعلن مقتل عسكريين بهجوم حوثي جنوبي السعودية”.

    سكاي نيوز
    سكاي نيوز

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    ويبدو أن القناتين بدأتا في سياسة تحريرية جديدة بشكل مفاجىء، حيث كانت القناتين ملتزمتين بوصف قتلى التحالف العربي في اليمن بالشهداء، وهو ما أثبته تناولها لأخبار مشابهة في وقت سابق.

    استشهاد جندي بحريني من التحالف العربي
    استشهاد جندي بحريني من التحالف العربي
    الإمارات تعلن عن مقتل أحد جنودها في اليمن
    الإمارات تعلن عن مقتل أحد جنودها في اليمن

    البحرين تعلن مقتل ضابط وجندي في قصف حوثي

    وكانت قوة دفاع البحرين قد أصدرت بيانا نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، نعت فيه مقتل “عددًا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس” في اليمن.

    وأعلنت عن “استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل”.

    واتهم البيانالحوثيين” بتنفيذ الهجوم عبر طائرات مسيرة هجومية استهدفت قواتها في الحد الجنوبي على الأراضي السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

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