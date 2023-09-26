الشاب خالد ممنوع من دخول بلاده الجزائر بسبب المغرب.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

وطن– تصدر اسم مغني الراي الجزائري الشهير، الشاب خالد، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء منعه من دخول بلاده بعد حصوله على الجنسية المغربية.

وعبر مغربيون عن غضبهم من منع الشاب خالد من دخول الجزائر، معتبرين أن سلطات بلاده تعاقبه بسبب اختياره الاستقرار في المغرب. وأيضاً حصوله على الجنسية المغربية.

ورفض الناشطون خلط السياسة بالفن، لا سيما أن الكثير من المشاهير يعانون من مشاكل مشابهة.

غير صحيح

لكن مصدراً جزائرياً رسمياً، نفى الأنباء المتداولة، مؤكداً السلطات الحكومية لم تعط أي أمر بمنع دخول النجم الجزائري.

واتهم المصدر في تصريح لصحيفة “النهار العربي“، جهات وصفحات مغربية بالوقوف خلف الإشاعة.

وقال المصدر: “مروجو الشائعة هم نفسهم الذين تداولوا فيديو يظهر فيه الفنان وهو يبكي، في برنامج تلفزيوني بُث منذ سنوات خلت.. وتمّ ربط سبب بكائه بمنعه من دخول الجزائر”.

تأجيج العلاقات

واتهم المصدر تلك الصفحات المروجة، بتأجيج العلاقات الجزائرية- المغربية التي تعيش وضعاً سيئاً. بالإضافة إلى الإساءة لصورة الشاب خالد الذي يحظى بحب كبير لدى فئات واسعة من الجماهير الجزائرية.

ويحظى الشاب خالد بشعبية كبيرة عند المغاربة أيضاً.

يُذكر أنّ الشاب خالد متزوّج من مغربية، وحصل على جنسيتها منذ عام 2013، ويتنقل بين المغرب وفرنسا.