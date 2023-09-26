الزمالك يطالب بإعادة مباراته أمام المقاولون في الدوري المصري لهذا السبب

وطن- طالب فريق الزمالك من اتحاد الكرة ورابطة أندية الدوري المصري، بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب، على خلفية وجود العديد من الأخطاء التحكيمية في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في منافسات الدوري الممتاز، الاثنين.

وقال نادي الزمالك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة (X)، ” نظراً للظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قبل حكم غير محايد أمين عمر، الذي إدارة مباراة الفريق أمام المقاولون في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز”.

الزمالك وإعادة مباراته أمام المقاولون العرب

وأضاف، ” نادي الزمالك يؤكد أنه لن يلتزم الصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق وخسارته نقطتين عن عمد في مشواره بالمسابقة، كما وتم إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، حتى تتحمل تلك الجهات المسؤولة عن إدارة المسابقة مسؤوليتها للحفاظ على حقوق الأندية..”.

كما وتابع، ” حكم المباراة قام باحتساب هدف غير صحيح لصالح الفريق المنافس المقاولون العرب، بعد أن لمست الكرة يد لاعبيه قبل دخولها شباك المرمى، وشهدت كذلك العديد من القرارات التحكيمية لاستفزاز لاعبي الزمالك عن طريق منحهم إنذارات لا تستحق المخالفة”.

واستكمل البيان، ” على عكس الفريق المنافس (المقاولون العرب)، الذي كان متساهلاً معه في العديد من القرارات التحكيمية، حتى إحراز الفريق هدف التعادل الغير صحيح رغم انتهاء الوقت الأصلي للمباراة ..”.

وختم، ” يطالب نادي الزمالك بإحالة حكم المباراة أمين عمر إلى التحقيق، كما ومنعه من إدارة أي مباريات قادمة للفريق، بالإضافة إلى إعادة المباراة أمام المقاولون العرب نظراً لوجود أخطاء في تطبيق القانون مما أثر على نتيجة اللقاء”.

نتيجة مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب

وتعثر فريق الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما أمام المقاولون العرب، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أهداف مباراة االزمالك 1-1 المقاولون العرب | الجولة الثانية | دوري نايل ⚽ برعاية Orange pic.twitter.com/PsLdGEqfFi — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 25, 2023

وسجل الزمالك هدف التقدم في المباراة أمام المقاولون العرب، في الدقيقة ال83 عن طريق اللاعب يوسف أوباما.

كما وأدرك المقاولون العرب هدف التعادل الإيجابي، عند الدقيقة ال99 من الوقت البديل على نهاية المباراة من توقيع اللاعب أحمد علاء.

وتجمد الزمالك رصيده بهذا التعثر بنقطتين في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما حل الفريق المنافس المقاولون العرب في المركز العاشر بنقطة واحدة لهذا الموسم.